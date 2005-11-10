Ufficiale Spezia, è addio con il difensore Cistana: ha risolto il suo contratto coi liguri

"Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il calciatore Andrea Cistana al Club di via Melara. Al calciatore, i migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non". Con questa nota gli Aquilotti hanno salutato il difensore centrale arrivato la scorsa estate dal Brescia senza però riuscire a lasciare il segno.

Il classe '97 infatti con la maglia dello Spezia ha disputato appena nove gare fra campionato e Coppa Italia prima di trasferirsi in prestito al Bari dove nella seconda metà della stagione ha giocato 17 gare. Il giocatore ha già lasciato Pontremoli, sede del ritiro dello Spezia, e ora raggiungerà la sua città natale (Brescia NdR). Nel futuro di Cistana ci sarà la Virtus Entella con cui dovrebbe firmare nei prossimi giorni.