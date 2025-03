Fiorentina, quanti i rientri dai prestiti: da Nzola a Kayode, chi potrebbe tornare alla base

vedi letture

Dodici giocatori in prestito. Un'intera squadra. Tanti sono i calciatori che nel corso del mercato hanno lasciato la Fiorentina per andare a cercare una sistemazione e soprattutto minutaggio. L'edizione odierna del Corriere Fiorentino ha tracciato un'analisi delle prestazioni del caricatori di proprietà viola e che con ogni probabilità il prossimo giugno potrebbero rientrare alla base andando ad aumentare il numero dei giocatori a disposizione dell'allenatore.

Le situazioni di Nzola e Kayode

I casi più spinosi, si legge sul quotidiano, sono due e sono rappresentati da Nzola e Kayode. Per quanto riguarda l’attaccante ex Spezia, che non ha mai realmente inciso con la maglia viola, è in prestito con diritto di riscatto fissato a nove milioni di euro al Nantes ma la punta è in rotta con il giocatore, motivo per cui è difficile una sua permanenza in Francia. Il promettente esterno destro è in Premier League al Brentford che ha un’opzione di 17,5 milioni di euro ma le presenze in campionato per il momento sono soltanto quattro

Gli altri prestiti

Valentini invece tornerà alla base così come Kouamé. I due infatti sono in prestito secco rispettivamente al Verona e all’Empoli dove hanno collezionato 5 e 7 presenze. Sette presenze e un gol invece all’Al-Ain per Infantino con l’opzione fissata a 7 milioni di euro. Christensen alla Salernitana è a titolo temporaneo e rientrerà a giugno mentre Sottil al Milan (10 milioni il riscatto) ha giocato solo novanta minuti. 26 presenze e un gol per Bianco al Monza ma il giocatore è in prestito senza diritto di riscatto mentre Barak e Brekalo hanno il riscatto con il Kasimpasa fissato a sei e tre milioni di euro. Più facile il discorso di Biraghi al Torino che ha un opzione fissata a un milione di euro.