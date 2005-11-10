Ufficiale Fiorentina, rinforzo in prospettiva: dall'Union Brescia arriva il talento 16enne Beldenti

Rinforzo in prospettiva in casa gigliata. La Fiorentina comunica sui propri canali ufficiali di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dennis Beldenti, difensore classe 2010 prelevato dall’Union Brescia.

Chi è e come gioca Dennis Beldenti

Cresciuto nel vivaio dell'Union Brescia, il 16enne Beldenti ha compiuto un percorso di crescita costante, mettendosi in evidenza anche confrontandosi con categorie superiori rispetto alla sua età. Le sue prestazioni hanno attirato l'interesse di diversi club grazie a una perfetta combinazione di personalità, affidabilità e buona qualità tecnica. Alto circa 1,80 metri, è un difensore centrale moderno, capace di distinguersi non solo in fase difensiva ma anche nell'impostazione dell'azione dal basso. Nell'ultima stagione con la Primavera delle Rondinelle ha collezionato 15 presenze, impreziosite da un assist.

C'era grande concorrenza

Il direttore sportivo Paratici è riuscito ad anticipare la concorrenza di Parma, Milan e soprattutto Como, club che nelle scorse settimane sembrava in pole position per assicurarsi il giovane centrale lombardo. Beldenti sarà inizialmente aggregato alla Primavera viola, con l'obiettivo di intraprendere un percorso di crescita che possa avvicinarlo progressivamente alla prima squadra guidata da Fabio Grosso. Al Viola Park ritroverà anche il fratello Samuel, di due anni più grande, già protagonista nella formazione Under 18 della Fiorentina.