Fiorentina, Riyadh fatale: per Ikonè avventura agli sgoccioli. La società aspetta offerte

FirenzeViola.it parla oggi del percorso in Italia di Jonathan Ikoné e di come il rigore sbagliato contro il Napoli a Riyadh possa essere la personalissima sliding door dell'avventura alla Fiorentina dell'ex Lille. Il francese lo ha sparato sulle tribune semiviuote dell'Al-Awwal Park e allora il matrimonio, mai troppo felice, tra la Fiorentina e l'esterno sembra ormai destinato a finire.

Il club di Rocco Commisso così è pronto a valutare le offerte che da qui a fine mercato arriveranno per Ikoné. Anche se al momento ai dirigenti viola non è pervenuta nessuna proposta concreta per l'ala francese. Le ultime voci da Roma, anche se al momento si tratta solo di voci, raccontano di un possibile interesse per l'ex Lille da parte della Lazio che starebbe cercando un esterno offensivo da regalare a Maurizio Sarri.

Anche perché, sembra sempre più vicino a vestire la maglia della Fiorentina l'ala del Club America Brian Rodriguez. Secondo gli ultimi aggiornamenti, nei prossimi giorni la trattativa dovrebbe arrivare alla conclusione con il club messicano che dovrebbe mettersi in tasca circa 4 milioni di Euro più bonus. Riguardo invece all'esterno uruguaiano classe 2000 i gigliati avrebbero pronto un contratto di tre anni, legandolo alla Serie A fino a giugno 2027 almeno.