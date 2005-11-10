Juventus, partiti i dialoghi anche con Nico Gonzalez per il rinnovo: ha firmato fino al 2029

Non solo Kalulu e Conceicao: la Juventus lavora anche al prolungamento di Nico Gonzalez, che dopo il mancato ritorno all'Atletico Madrid è stato a lungo oggetto delle discussioni della nuova dirigenza nelle ultime settimane. L’estate è trascorsa aspettando un’offerta giusta dei colchoneros che infine non è arrivata, Spalletti ha da subito fatto capire di aspettare l’argentino come si fa con un nuovo acquisto ambito, il giocatore si è calato nella parte con entusiasmo.

Dopo il rientro alla base, c'è voglia di gratificare l'argentino

E un po’ come per il "file Conceiçao", anche in questo caso da un lato c’è la volontà di gratificare Nico, dall’altra la disponibilità ad aiutare il club nel far respirare i conti nella delicata impresa di far quadrare esigenze di campo con quelle dei paletti imposti dalla UEFA, scrive oggi La Stampa. L'argentino è già stato decisivo con la maglia bianconera, risolvendo quasi da solo la antipatica sfida al Parma della seconda giornata, ed è sotto contratto fino al 2029 coi bianconeri.