Live TMW Fiorentina, Vanoli: "Oggi i ragazzi hanno fatto un regalo ai tifosi"

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14:09 - Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.

È stata la miglior partite della vostra stagione?

"Questa vittoria è dedicata ad una squadra che ha voluto regalare qualcosa ai nostri tifosi perchè hanno sofferto. Abbiamo dimostrato di essere uomini. Noi siamo una squadra giovane che vuole crescere e oggi giocare contro una squadra motivatissima ha dimostrato che abbiamo valori. Io ho sempre avuto il coraggio anche se ho subito tante critiche ma ho avuto sempre coraggio. Voi non avete capito che io dovevo arrivare alla salvezza e questi ragazzi con la mente libera possono fare tanto. Noi abbiamo messo le basi e con le giuste basi puoi giocare un calcio offensivo. I ragazzi hanno ottenuto la vittoria per la loro gente e hanno fatto vedere di avere valori. Sono solo triste per l'infortunio di Parisi perché da quando sono arrivato io ha fatto un campionato eccezionale. Voglio fare un grosso in bocca al lupo Sadotti".

Si è vista la Fiorentina di Vanoli?

"In tante partite si è visto qualcosa, ma capire l'aspetto psicologico della stagiona era troppo importante. Tanti giocatori si sono sacrificati per la squadra come Gud e Fazzini. Oggi Rolando si è meritato questo gol. Abbiamo fatto tante buone partite e mi piacerebbe avere sempre questa personalità anche contro le piccole. In questa stagione non abbiamo mai avuto Moise. Questo è un regalo dei tifosi alla nostra gente".

Pensi di poter restare alla Fiorentina?

"Sarebbe una delusione esser valutato per una vittoria contro la Juventus. Se fossi così spero non mi tengano, perché io sono stato h24 al Viola Park. Non voglio rimanere per riconoscenza ma voglio restare alla Fiorentina per farla crescere. La società mi è sempre rimasta vicina ora c'è un dirigente di alto livello come Paratici e deciderà lui. L'importante è riportare la Fiorentina ad un livello più alto. Incontro in settimana? No adesso mi riposo".

Quanto manca per tornare ad alto livello?

"Avere una Fiorentina con molti italiani è un motivo di grande orgoglio. Poi devo capire l'obiettivo della società. Firenze vuole tanto e questi giocatori hanno dimostrato di valere tanto. Le scelte verranno poi fatte dalla società".