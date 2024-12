Fonseca saluta. Nono esonero a stagione in corso per il Milan dall'era Berlusconi a oggi

vedi letture

Adesso è ufficiale, Paulo Fonseca non è più l'allenatore del Milan. L'esonero, comunicato allo stesso tecnico portoghese nella tarda serata di ieri dopo il pareggio contro la Roma, è stato ratificato stamani. Ecco la nota del club rossonero: "AC Milan comunica ufficialmente di avere sollevato Paulo Fonseca dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Paulo per la grande professionalità e gli augura il meglio per il futuro".

Nono esonero a stagione in corso per il Milan dall'era Berlusconi a oggi

Considerando uno spazio di tempo che comincia con l'era Silvio Berlusconi e arriva a oggi - sottolinea MilanNews - , si tratta del nono esonero a stagione in corso per il club rossonero. L'ultimo era stato quello di Marco Giampaolo che aveva dato il là al regno di Pioli.

Il resoconto di tutti gli esoneri da Berlusconi a oggi:

1986/87 - Liedholm/Capello

1996/97 - Tabarez/Sacchi

2000/01 - Zaccheroni/Cesare Maldini

2001/02 - Terim/Ancelotti

2013/14 - Allegri/Seedorf

2015/16 - Mihajlovic/Brocchi

2017/18 - Montella/Gattuso

2019/20 - Giampaolo/Pioli

2024/25 - Fonseca/Conceiçao

I numeri di Fonseca al Milan

Fonseca è stato nominato allenatore del Milan il 13 giugno 2024 con un contratto triennale a partire dal 1º luglio. Durante la sua gestione, il Milan ha mostrato un rendimento altalenante. In campionato, la squadra ha ottenuto 27 punti in 17 partite, posizionandosi all'ottavo posto, a 14 punti dalla vetta e a otto punti dalla zona Champions League. Nonostante alcune vittorie di prestigio, come quella nel derby contro l'Inter il 22 settembre, che ha interrotto una serie di sei sconfitte consecutive nei confronti cittadini, la squadra ha faticato a trovare continuità nei risultati. In Champions League pure un avvio complicato, ma poi s'è ripreso (12 punti in 6 gare, frutto di 4 vittorie e due sconfitte, con il 12° posto nel girone unico).