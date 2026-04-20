Freuler dopo la sconfitta con la Juventus: "I bianconeri hanno meritato, noi dobbiamo ripartire"

Il centrocampista del Bologna, Remo Freuler, ha analizzato la sconfitta contro la Juventus ai microfoni dei canali ufficiali dei rossoblù. Questa la sua analisi: "Non siamo partiti bene, abbiamo preso subito gol. Abbiamo cercato di recuperare, ma loro hanno meritato di vincere. Adesso dobbiamo ripartire e affrontare al meglio le partite che mancano”.

Le parole di Freuler a Rai Sport

"Cos'è cambiato rispetto allo scorso anno? Ce lo siamo chiesti anche noi. Perché c'è stato un periodo molto lungo a dicembre e gennaio dove non siamo riusciti a fare il nostro calcio. Ultimamente, tranne a Birmingham, siamo ritornati però un po' il Bologna della scorsa stagione. Stasera abbiamo avuto invece tante difficoltà nella fase difensiva e quello è stato un po' il problema".