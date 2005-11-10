Ravenna, è addio con il direttore tecnico Olivieri: risoluzione consensuale fra le parti
Dopo due stagioni il Ravenna e il dt Olivieri si separano. Lo ha comunicato il club romagnolo con una nota sui propri canali ufficiali ringraziando il dirigente per il contributo dato in questi anni. Questo il comunicato del club giallorosso:
"La società Ravenna Football Club comunica di aver raggiunto, in modo consensuale e condiviso, l’accordo per la risoluzione del rapporto professionale con il Direttore Tecnico Gianluca Olivieri.
A Gianluca va il sincero ringraziamento del Club per il contributo offerto al progetto sportivo nel corso di due stagioni ricche di soddisfazioni, oltre che per la professionalità, la disponibilità e l’impegno dimostrati durante la sua esperienza in giallorosso. La società augura a Gianluca le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo del proprio percorso".