Ufficiale Napoli, dopo Hojlund anche Alisson Santos: il comunicato del riscatto dallo Sporting CP

Dopo Rasmus Hojlund, ecco anche il riscatto di Alisson Santos da parte del Napoli. La società azzurra ha esercitato il diritto di riscatto pattuito a gennaio con lo Sporting CP e dopo aver versato oltre 3 milioni per il prestito, nelle scorse ore è partito anche il bonifico di ulteriori 16 per assicurarsi tutto il suo cartellino. Questa la nota del club di Aurelio De Laurentiis:

"La SSC Napoli comunica di aver esercitato il diritto di opzione, per l’acquisizione a titolo definitivo, alle prestazioni sportive del calciatore Alisson de Almeida Santos dallo Sporting Clube de Portugal.

Il 10 febbraio il suo esordio in maglia azzurra, in occasione del match di Coppa Italia contro il Como, in cui ha realizzato uno dei calci di rigore. Cinque giorni più tardi è andato a segno nella partita del Maradona al cospetto della Roma, fissando il punteggio sul 2-2. Ha disputato quindici partite, siglando quattro reti e mettendosi in mostra con una serie di prestazioni di livello elevatissimo.

Congratulazioni, Alisson!".