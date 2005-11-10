Cittadella già scatenato sul mercato: da Fabbro a Ndrecka, c'è un poker d'acquisti
Il mercato del Cittadella parte con lo sprint. Il club veneto ha infatti appena ufficializzato l'acquisto di quattro giocatori per la prossima stagione. Questa la nota della società:
A.S. Cittadella comunica l’ingaggio a titolo definitivo di quattro calciatori per la stagione 2026/27. (A tutti gli effetti nuovi giocatori granata a partire dal 1° luglio 2026).
MICHAEL FABBRO
Attaccante classe 1996 di San Daniele Del Friuli, Fabbro cresce nel settore giovanile del Milan.
Dal 2015 tre stagioni in C con la maglia del Bassano Virtus, poi il passaggio alla Robur Siena.
Due esperienze in B con Pisa e Chievo Verona prima di indossare la maglia della Virtus Verona.
Nel 2023 per una stagione e mezza al Taranto, nel gennaio 2025 il rientro a Verona dove ha giocato fino al termine della scorsa stagione.
ANGELO NDRECKA
Difensore classe 2001 nato a Desenzano del Garda, nella stagione appena conclusa in forza alla Ternana.
Primavera con Chievo Verona (18/19) e Lazio (19/20), poi il debutto tra i professionisti col Teramo.
Due stagioni con la maglia della Pro Patria prima di passare alla Virtus Entella (2024/25).
MATTIA SANGALLI
Centrocampista classe 2002 nato a Milano, Sangalli cresce calcisticamente nel settore giovanile dell’Inter.
Nell’estate 2022 al Lecco prima del passaggio al Trento, dov’ è stato protagonista nelle ultime 4 stagioni.
FRANCESCO TOFFANIN
Difensore centrale classe 2003 nato a Vicenza, nelle ultime 3 stagioni ha vestito la maglia della Virtus Verona.
A tutti loro il nostro benvenuto sotto le mura ed un grosso in bocca al lupo per il prosieguo di carriera con i colori granata!