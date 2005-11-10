Friedkin-Uefa, 9 giorni per risolvere i vincoli del Fai Play Finanziario: le due vie

La Roma ha nove giorni per definire la propria strategia finanziaria e per arrivare ad una quadra per rispettare i vincoli del Fair Play Finanziario senza intaccare l'ossatura tecnica richiesta dall'allenatore Gasperini in vista della prossima stagione. La trattativa con l'Uefa viene gestita direttamente dal proprietario Dan Friedkin, forte della sua presenza nel Comitato Esecutivo dell'EFC, il quale è in costante contatto con il presidente dell'organo Ceferin per trovare una mediazione favorevole.

Il club giallorosso sta valutando due percorsi alternativi. Il primo prevede la realizzazione immediata di circa 20-25 milioni di euro che siano frutto di plusvalenze entro il 30 giugno, principalmente attraverso la cessione di calciatori non centrali nel progetto, come Soulé, che vanta estimatori in diversi campionati europei e non solo lui in uscita. Questa opzione comporterebbe il pagamento di una sanzione economica per chiudere il vecchio accordo di liquidazione.

La seconda ipotesi consiste nell'ottenere un rinvio di un anno del piano di rientro. Slittando al triennio successivo, la Roma escluderebbe dal computo il passivo dell'esercizio finanziario precedente, beneficiando al contempo dei ricavi generati dalla qualificazione in Champions League e dalle nuove sponsorizzazioni. Tale rinvio ridurrebbe l'urgenza di cedere i pezzi pregiati nell'immediato, consentendo di concentrare le operazioni di mercato in particolare sui rinforzi richiesti per il reparto offensivo.