Ufficiale La Ternana e Gomes Faria proseguono assieme: rinnovo annuale per l'attaccante

Con una nota sui propri canali ufficiali la Ternana ha annunciato il rinnovo dell'attaccante classe '93 Faria Gomes, arrivata in rossoverde nel 2024. Questo il comunicato:

"Ternana Women e Adriana Gomes Faria avanti insieme.

L’attaccante portoghese ha rinnovato il proprio contratto con il club rossoverde fino al 30 giugno 2027, proseguendo così un percorso iniziato nell’estate del 2024 e ricco di soddisfazioni.

Per Adriana quella che sta per cominciare sarà la terza stagione con la maglia della Ternana Women. Un cammino che l’ha vista protagonista prima nel campionato culminato con la promozione in Serie A e successivamente nella prima, storica stagione del club nella massima serie.

Classe 1993, Gomes ha vissuto con la maglia rossoverde il suo esordio in Serie A. Una stagione particolare, iniziata con il recupero dall’infortunio riportato nel finale dell’ultimo campionato di Serie B e proseguita con il ritorno in campo a dicembre. Grande disponibilità al servizio della squadra, capacità di difendere il pallone e presenza costante in area di rigore, unite a un profondo attaccamento alla maglia, sono alcune delle qualità che hanno contribuito a farle guadagnare la fiducia e la stima del club".

Queste invece le dichiarazioni di Adriana Gomes Faria dopo la firma: “Sono molto felice di poter continuare il mio percorso con la Ternana. Ringrazio la società per la fiducia e per l’opportunità di proseguire questo cammino insieme. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione e lavorare ogni giorno per raggiungere gli obiettivi della squadra.”