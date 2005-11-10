Ufficiale Due addii in casa Dolomiti Bellunesi: risolti consensualmente i contratti di Alcides Dias e Brugnolo

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la "Dolomiti Bellunesi comunica che è stata formalizzata la risoluzione consensuale del rapporto sportivo con i calciatori Eduardo Alcides Dias e Riccardo Brugnolo.

Si chiude così il percorso di due protagonisti assoluti nella storia recente del club. Entrambi, infatti, hanno contribuito in maniera determinante alla conquista del campionato di Serie D, nella stagione 2024-2025, e al successivo raggiungimento della salvezza, al primo anno tra i professionisti.

Alcides e Brugnolo hanno espresso valori importanti, spirito di appartenenza e dedizione alla causa. Numeri alla mano, il loro apporto si traduce in 181 presenze complessive: 114 per il difensore e 67 per il centrocampista. Al di là delle statistiche, rimangono il loro impegno quotidiano, la professionalità dimostrata e il ruolo svolto all’interno di un gruppo che ha saputo raggiungere traguardi destinati a rimanere indelebili nella memoria.

La società desidera rivolgere a Eduardo e Riccardo il più sincero ringraziamento per quanto hanno dato alla Dolomiti Bellunesi, dentro e fuori dal campo, e augura a entrambi le migliori soddisfazioni personali, sportive e professionali in vista del futuro".