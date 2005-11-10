Roma, due no di lusso per Wesley e Svilar: rifiutate offerte da 100 milioni complessivi

La Roma è chiamata a realizzare plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare gli impegni finanziari, ma la linea del club è chiara: cedere, se necessario, senza però sacrificare i giocatori ritenuti fondamentali per il nuovo progetto tecnico. In quest'ottica, Mile Svilar e Wesley sono stati dichiarati di fatto incedibili. Entrambi rappresentano due punti fermi per Gian Piero Gasperini, che li considera elementi imprescindibili per costruire la squadra della prossima stagione.

Su Wesley - riporta oggi il Corriere dello Sport - si è registrato il forte interesse della Premier League. Il Chelsea aveva provato ad avviare una trattativa prima di spostare le proprie attenzioni su un altro obiettivo, mentre anche il Manchester City ha effettuato dei sondaggi. La risposta della Roma è sempre stata negativa. Il brasiliano, intanto, continua il percorso di recupero dall'infortunio e sta seguendo un programma di allenamento personalizzato anche durante le vacanze, con l'obiettivo di presentarsi al meglio al raduno estivo.

Situazione analoga per Svilar, reduce da un'altra stagione di altissimo livello che gli è valsa nuovamente il riconoscimento di miglior portiere della Serie A. Sul belga sono arrivati gli interessamenti di diversi club inglesi, compreso il Chelsea, che avrebbe messo sul tavolo un'offerta importante. Anche in questo caso, però, la Roma ha deciso di non aprire alcuna trattativa. Pur dovendo sistemare il bilancio, il club giallorosso ha scelto di trattenere due giocatori che considera centrali per il presente e il futuro della squadra di Gasperini, dicendo no a circa 100 milioni complessivi.