Futuro della FIGC, anche Cairo appoggia Malagò: "Persona su cui puntare"

Cresce l'attesa per conoscere il primo passo che il calcio italiano dovrà fare per provare a ripartire dopo l'ennesimo disastro sportivo della propria Nazionale: il prossimo 22 giugno sono in programma le elezioni per il nuovo presidente della FIGC, dopo le dimissioni di Gravina. Chi sembra avere già molti consensi è Giovanni Malagò, che oggi incassa un altro apprezzamento pubblico.

A parlare di lui è stato stavolta il presidente del Torino, Urbano Cairo, che ai microfoni di Sky Sport ha fatto il suo nome come candidato preferito: "Se ho una preferenza per la presidenza della FIGC? So che c'è l'ipotesi di Giovanni Malagò, lo conosco bene e lo stimo" - le parole del numero uno granata - "È una persona molto capace, ha fatto bene al Coni. Per me sicuramente potrebbe essere una persona sulla quale puntare".

Cairo ha parlato poi anche del futuro del tecnico Roberto D'Aversa: "Se D'Aversa è confermato? Ne sto parlando con il ds Petrachi e parleremo con l'allenatore. Non è ancora stata presa una decisione ma sta facendo bene e siamo contenti di lui", ha detto. "È stato bravo a entrare nella testa dei giocatori. Ha messo i calciatori nel posto giusto. Questo ha dato una spinta alla squadra", il suo pensiero in merito all'operato dell'allenatore.