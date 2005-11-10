Torino, Cairo sul prossimo allenatore: "L'ho scelto al 50%, vorrei uno bravo a sviluppare il talento"
Il presidente del Torino Urbano Cairo, parla di vari argomenti legati al granata durante un intervento al Festival della tv a Dogliani. Questo il suo pensiero sul futuro del club, a partire dalla panchina: "Allenatore? Non posso dirlo adesso, non l’ho ancora deciso. L’ho scelto al 50%. Lo decideremo nel giro di una settimana, non manca tanto. Scegliere l’allenatore in squadre come il Toro è fondamentale, è quello che ti sviluppa il talento.
Mi piacerebbe un allenatore che ha qualità per sviluppare i giovani e fare un bel gioco. Ma il gioco da solo non basta, devi prendere un gol in meno degli altri". In questo momento non sembrano dunque tantissime chances per la permanenza di D'Aversa, nonostante un ottimo finale di stagione. Al tecnico di Stoccarda è invece interessato l'Hellas Verona.