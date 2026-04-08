Galli: "La ricerca del ct è una fesseria. In Napoli-Milan c'erano solo tre italiani in campo"

"Questa ricerca del ct oggi è davvero una fesseria. Se fosse così facile migliorare la situazione…". Giovanni Galli non ha dubbi. Non basta cambiare la guida tecnica per migliorare la situazione del calcio italiano. L’ex portiere del Napoli, intervistato dall’edizione odierna de Il Mattino, ha commentato: "Non penso che gli ultimi allenatori siano stati di basso livello: Ventura, Mancini, anche Gattuso sono ottime figure professionali. Pure non siamo andati ai Mondiali. Il ct non è un mago che arriva a risolve tutto: o capiamo che bisogna riformare molte cose e fare cambiamenti oppure è inutile.

Avete visto tutti Napoli-Milan, no? Punterei più l’attenzione sul numero di italiani in campo. Erano tre al fischio d’iniziai: Buongiorno, Spinazzola, Bartesaghi. E Udinese-Como? C’era solo Zaniolo. Come pretendiamo di migliorare? Vorremo andare ai Mondiali, ma con quale obiettivo?".