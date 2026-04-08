Galli: "Napoli, gap con l'Inter dovuto agli infortuni. Ripartire da Conte significa avere un progetto"

Nel corso dell’intervista concessa all’edizione odierna de Il Mattino, Giovanni Galli ha commentato il momento del Napoli partendo dal discorso di una possibile rimonta scudetto: "Antonio fa bene, nessuno meglio di lui saprebbe cosa fare in questi momenti. Bisogna fidarsi di quello che dice: il Napoli pensi solo a sé stesso, a vincere le partite che ha. Poi al fischio finale potrà permettersi di pensare alle avversarie".

I sette punti di distacco, secondo l’ex esterno difensore azzurro, arriverebbero dagli infortuni che hanno colpito la squadra da inizio stagione. "L’unica motivazione è lì - prosegue -. Anche perché il Napoli ha gli stessi punti di un anno fa. Con meno infortunati in questa stagione il Napoli sarebbe a ridosso della prima in classifica. A questi livelli non ci si può permettere tante assenze per così tanto tempo".

Le prestazioni fanno ben sperare "soprattutto per il futuro. Con un allenatore così e una squadra così forte come quella del Napoli, il prossimo anno ti candidi a partire in pole position insieme alle altre per vincere lo scudetto. Anche se nelle stagioni post Mondiali può succedere di tutto". Ripartire da Conte quindi è l’obbligo in casa Napoli: "Ripartire per il terzo anno significherebbe avere un progetto certo".