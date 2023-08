Galliani verso il Trofeo Berlusconi: "La sua passione e il suo amore meritavano di essere onorati"

L'ad del Monza Adriano Galliani ha parlato a Sportmediaset in vista del trofeo Silvio Berlusconi contro il Milan: "Silvio Berlusconi è la storia del Milan e del Monza e l'ideazione del Trofeo Silvio Berlusconi ne è la naturale conseguenza, non potevamo che celebrare e ricordare così il nostro amato presidente", ha esordito Galliani.

"Il suo amore per queste due squadre, l'ambizione che l'ha spinto a renderle vincenti, la passione per trasformarle in realtà uniche: tutto questo meritava di essere onorato", ha chiosato il dirigente brianzolo.