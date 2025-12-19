Genoa, Colombo: "Il 'Ferraris' non deve portarci pressione ma spaventare l'avversario"

Dopo il gol contro la Fiorentina Lorenzo Colombo si è sbloccato. Due reti e due assist in cinque gare rappresentano un buon bottino per l'attaccante che, con Vitinha al suo fianco, sembra aver trovato la via giusta dopo un inizio difficile. E proprio il giocatore, a margine dell'inaugurazione del nuovo store del Grifone all'aeroporto di Genova ha dichiarato: "C’è stato uno 'switch' lo dicono i fatti - riporta l'edizione genovese de La Repubblica -. Stavo facendo poco e quindi mi sono detto: 'Devi svegliarti e dimostrare a te stesso e a tutto lo stadio che hai gli attributi fare qualcosa di importante qua'".

Al "Ferraris" in campionato per il momento è arrivata soltanto una vittoria contro il Verona. Un andamento che non deve rappresentare motivo di pressione nella squadra secondo il centravanti rossoblù arrivato all'ombra della Lanterna nel mercato estivo: "I risultati dicono che in casa c’è stato un qualcosa di sbagliato in precedenza e noi al 'Ferraris' dobbiamo creare un fortino.

Con dei tifosi del genere, un clima così, tutte le squadre avversarie devono essere spaventate. Possiamo parlare di pressione, ma la dobbiamo vedere come un qualcosa di positivo perché i tifosi sono nostri, non degli altri. Deve essere un qualcosa che ci trascina e ci porta a fare di più, non di meno".