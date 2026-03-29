Salvezza del Genoa per la conferma, La Repubblica (ed. Genova): "Il volo di Colombo"
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Approfondimento dell'edizione genovese de La Repubblica dedicato a Lorenzo Colombo. L'attaccante del Genoa insegue la doppia cifra ed in caso di salvezza scatterà l'ultimo step che lo porterà al riscatto dal Milan. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina: "Il volo di Colombo. Salvezza del Genoa per la conferma".
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