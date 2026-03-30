Genoa, Colombo: "Con la Juve fare la nostra gara". E sulla Nazionale: "Andremo ai Mondiali"

Intervistato dall'edizione odierna de Il Secolo XIX, l'attaccante del Genoa Lorenzo Colombo ha parlato dell'ultima sconfitta casalinga contro l'Udinese prima della sosta per le Nazionali: "C’è tanta amarezza e rabbia per una sconfitta immeritata: per 60-70 minuti siamo stati bravi nel far sembrare l’Udinese meno forte di quanto è. Poi hanno sfruttato le due occasioni create e nel calcio conta far entrare la palla in porta. Bravi loro ma mi tengo la mia squadra, la nostra prestazione, lo stadio pazzesco. Ora dobbiamo reagire subito come abbiamo già dimostrato di saper fare"

E il prossimo impegno si chiama Juventus ma il centravanti non si abbatte: "La palla è rotonda, è tutto fattibile, proveremo a fare la nostra gara. I match dopo la sosta sono particolari, dovremo essere bravi ad accendere subito la luce".

Infine un commento anche sulla nazionale di Gennaro Gattuso che domani giocherà il playoff Mondiale contro la Bosnia: "Se andremo al Mondiale? Io dico di sì, il Mondiale manca da troppo tempo. Ricordo le partite della Nazionale viste da bambino, sentirsi uniti per un’unica maglia era bellissimo, spero che i bimbi di oggi possano vivere quelle emozioni. In azzurro ci sono tanti miei ex compagni delle Under, per me siamo forti".