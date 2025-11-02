Genoa, Criscito allenatore ad interim: "Abbiamo chiesto alla squadra di liberare la testa"

Domenico Criscito, allenatore ad interim del Genoa insieme a Roberto Murgita, è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita col Sassuolo di lunedì. Queste le sue dichiarazioni sullo stato della squadra: "Dopo la sconfitta di mercoledì è normale essere tristi ma ho visto i ragazzi motivati a cambiare rotta. La gara di domani è importante, dobbiamo fare una bella prestazione e sarebbe bello portare punti a casa".

Cosa avete chiesto alla squadra?

"Abbiamo chiesto alla squadra di liberare la testa. Sappiamo che i tifosi sono delusi e li rivogliamo portare dalla nostra parte. Bisogna dare in campo tutto quello che abbiamo e fare una partita da Genoa".

La squadra sembra abbia perso dei punti di riferimento di esperienza e personalità.

"Questa squadra ha tanti leader. Ci sono tanti calciatori che hanno giocato partite internazionali e hanno tanta esperienza. Poi ci sono altri giocatori che sono qui da tanti anni come Ekuban e Sabelli che sanno cosa significa cosa è il Genoa e indossare la maglia rossoblù. Quando hai delle responsabilità a volte è difficile ma ieri in allenamento trascinavano gli altri e per noi è importante".

Hai parlato con Ekuban e Sabelli per capire cosa è mancato?

"Ieri ho parlato con tanti giocatori e se perdi tante partite all’ultimo un problema c’è. Tranne contro Cremonese e Lazio, la prestazione c’è sempre stata. Qualcosa va cambiato comunque. Entrare in campo decisi e cattivi perché i primi dieci-quindici minuti o i primi dieci-quindici minuti sono importanti".

