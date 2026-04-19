Genoa, De Rossi: "Ekhator giocatore 'selvaggio': la sua grande energia va incanalata bene"

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, parla in conferenza stampa di Jeff Ekhator, decisivo oggi con il gol del momentaneo pareggio per i rossoblù: "Per quanto riguarda lui, parliamo di un ragazzo davvero tanto giovane, è persino più piccolo di mia figlia. È un ragazzo dal cuore d'oro. Come posso descriverlo? Non direi che è 'turbolento', sarebbe la parola sbagliata, ma sicuramente è un tipo molto sanguigno e vivo. È un giocatore 'selvaggio' per come si butta sulle palle e per come gioca, e a volte lo è altrettanto nelle sue esternazioni, perché è uno che si fa capire subito quando qualcosa non gli sta bene. È un ragazzo genuino e va gestito sapendo incanalare questa sua grande energia."

Sul giovane attaccante azzurro ha aggiunto:

"Ha un grande carattere e ci mette tanto cuore. Magari dal punto di vista tattico non sarà ancora un mostro, ma sta trovando la sua strada e, soprattutto, si muove da vero attaccante. Finora è stato un giocatore molto istintivo: in campo faceva giocate e movimenti che, se poi gli chiedevi di spiegarti, non sapeva nemmeno lui perché li avesse fatti.

Adesso stiamo lavorando per inquadrarlo tatticamente e dargli una forma ben precisa. Se riusciamo a sgrezzarlo, può diventare veramente un giocatore esplosivo: è potente, tecnico, veloce, ha una grande elevazione di testa ed è fisicamente elastico. Ha un potenziale enorme, è veramente bravissimo."