Genoa, De Rossi: "Esultanza trattenuta da una settimana, Frendrup pazzesco"

Daniele De Rossi nel post-partita di Hellas Verona-Genoa ha commentato e analizzato l'importante vittoria della sua squadra contro i gialloblù.

Le esultanze liberatorie sui gol di Vitinha e Ostigard.

"Volevo esultare dalla settimana scorsa perché contro la Roma non potevo. Mi sono liberato".

Il commento sul match e sulla corsa salvezza.

"Vittoria importante, il Lecce ha perso e lunedì Fiorentina e Cremonese giocano contro, quindi oggi non si poteva sottovalutare la partita. Poi il campo dà il responso su quello che produci e che fai. Abbiamo pressato meno forte, abbiamo rinunciato all'aggressività più avanti per avere più presenza sulle seconde palle nella zona centrale del campo. Nel primo tempo abbiamo fatto meno bene dal punto di vista del gioco, nel secondo tempo ci siamo messi a posto per entrare nella loro area di rigore. La differenza la fa sempre poi la giocata dei singoli che ci hanno portato questi punti importantissimi".

Su Frendrup.

"Giocatore dalle potenzialità gigantesche, che qualsiasi allenatore vorrebbe. Ha corsa, intelligenza e letture calcistiche. Dobbiamo migliorare la sua gestione della palla. Deve palleggiare meglio, per fare lo step successivo. Lui ha potenziale di diventare giocatore da top squadra. Ragazzo pazzesco con la testa sulle spalle, con lui in campo sono sereno".