Genoa, De Rossi: "Sono sicuro faremo una grande partita"

Nel pre partita di Genoa-Como, sfida valida per la 34esima giornata di Serie A Enilive, l'allenatore del Grifone Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida di questo pomeriggio contro i Lariani.

Partita per mettere il timbro sulla salvezza

“Abbiamo trovato sempre grande sostegno e fuoco in questo stadio. Siamo contenti così. Chi ama come i tifosi del Genoa merita di essere felice”.

Come riceverà le notifiche del suo Ostia Mare?

"Siamo organizzati che nessuno mi dice niente e che la mia testa è posta qui in questa partita, che è importante. Dobbiamo mantenere il livello del campionato degno, rispettabile, anche del nome della squadra che difendiamo. A fine partita mi diranno, ma noi dobbiamo pensare a fare il nostro e a vincere la nostra partita. Sono sicuro faremo una grande partita”.