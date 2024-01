Ufficiale Genoa, preso Spence in prestito dal Tottenham. L'annuncio degli Spurs

Djen Spence è un nuovo giocatore del Genoa. Ad annunciarlo è stato il Tottenham, con un comunicato ufficiale emesso sul proprio sito ufficiale: "Djed Spence passa in prestito al Genoa per il resto della stagione 2023/24. Il 23enne terzino ha trascorso la prima metà della stagione in prestito al Leeds United, squadra del campionato di Championship, dove ha collezionato sette presenze. Nel luglio 2022 è arrivato dal Middlesbrough, con il nazionale Under 21 inglese che ha collezionato sei presenze con i nostri colori fino a oggi".

Attesa per l'annuncio di Dragusin.

Adesso manca solo l'ufficialità del passaggio dal Genoa al Tottenham di Radu Dragusin, atteso a breve, visto che di fatto il presito di Spence rientra nella trattativa che ha portato il difensore centrale a Londra.

Le parole dell'agente di Dragusin a TMW.

“Il Napoli c’era dall’inizio in maniera molto concreta, ho parlato tante volte con De Laurentiis. Lo voleva anche il Milan. Ma il ragazzo ha preferito andare all’estero anche per il suo legame con i tifosi del Genoa”. Così a TuttoMercatoWeb.com Florin Manea, agente del nuovo difensore del Tottenham Radu Dragusin, che si è trasferito in questi giorni dal Genoa. "Ne parlavamo da due mesi - ha proseguito - e nell'ultimo giorno prima di partire si era presentato il Bayern Monaco ed è normale pensarci. Il ragazzo però ha mantenuto la parola con il Tottenham”.