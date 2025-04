Giordano: "La Lazio è in mano ad un signor allenatore. Taty? Prima o poi dovrà giocare"

vedi letture

Nel corso del suo intervento per Radio Laziale, Bruno Giordano ha parlato del doppio impegno dei biancocelesti di Marco Baroni contro Bodo/Glimt e Roma: "Sotto l’aspetto della concentrazione non direi tanto - riporta Lalaziosiamonoi.it - i calciatori sanno quello che si stanno giocando. Contro il Bodo devi andare a vedere a grandi linee.

Chiaramente Baroni ne sa più di noi perché avrà visto mille filmati, saprà pregi e difetti per andare a lavorare anche sull’aspetto tecnico-tattico contro di loro. Vedere dove ti possono mettere in difficoltà e viceversa, la stessa cosa vale per il derby anche se la Roma la conosciamo molto meglio. Sotto l’aspetto della concentrazione cercherei di ammorbidire tanto perché sono due partite che ti consumano tanto sotto l’aspetto fisico, ma soprattutto mentale".

Castellanos titolare? Il tempo e il clima potrebbero preoccupare, perché per i muscoli un conto è giocare con zero gradi e un conto con venticinque. La Lazio non è in mano ad un pazzo, ma ad un signor allenatore. Perciò se è guarito e in questi giorni ha dimostrato di stare bene ci può stare, anche perché prima o poi dovrà giocare. Magari se gioca al derby e non ha minutaggio fa una prestazione un po’ così, il giocare ti può dare anche una certa sicurezza per le partite che verranno. Se va in campo è perché ritengono che possa dare sotto l’aspetto fisico il 100%, poi la condizione la vedremo durante la partita".