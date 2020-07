Giuntoli: "Giocatori come Allan non si svalutano. Ha solo vissuto una stagione travagliata"

Il valore di mercato di Allan è sempre molto alto. A dirlo, nel corso di una intervista a 'Sky', il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli: "Allan è un giocatore che non si svaluta, ha vissuto una stagione travagliata ma se sta bene sarebbe titolare ovunque, anche nel Napoli. Si svalutano i giocatori non bravi, non quelli bravi come Allan".

