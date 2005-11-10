Altro gol in "zona Milan" per i rossoneri: 8 gol su 11 sono arrivati tra il 61' e il 69'

Il Milan di Ruben Amorim si sta distinguendo in questo inizio stagione per un dato curioso: per trovare la via del gol deve aspettare almeno un'ora di gioco. E la partita contro il Sassuolo ne è stata l'ennesima conferma.

Un solo gol nel primo tempo

L'unica rete segnata prima è di Cristian Pulisic, al 14' di Milan-Lecce. Resta l'unica gioia del primo tempo dei rossoneri. Per il resto è curioso come 8 delle 11 reti stagionali fin qui segnate siano arrivate a cavallo tra il 61' e il 69': Cisse (64') e Rabiot (66') contro il Torino; Ramos (69') contro il Venezia; Cisse (68') contro la Juventus; Moreira (65' e 67') contro la Lazio; Rabiot (61') contro il Lecce e sempre Rabiot (64') contro il Sassuolo. Le uniche eccezioni, tolto il già citato Pulisic, sono l'autorete di Halhal al 69' di Milan-Venezia 2-0 e il 3-0 di Moreira al 73' di Milan-Lecce.

Cambi quasi sempre decisivi

Un quadro che evidenzia il momento esatto in cui il Milan esercita maggior pressione e in alcuni casi coincide anche con i primi cambi: il vantaggio a Torino nasce dall'ingresso di Rabiot che serve l'assist a Cisse; quello al Venezia con l'entrata in scena di Saelemaekers; contro la Juve l'ingresso di Cisse pochi minuti prima; i gol alla Lazio con i 3 cambi tra cui l'ingresso di Moreira. Non ha fatto eccezione nemmeno la partita contro il Sassuolo perché se è pur vero che il vantaggio è figlio di un dominio che durava già dal primo tempo, è stato necessario anche in questo caso un cambio, poiché il gol di Rabiot è arrivato su assist di Modric. Un dato, questo, che deve far riflettere.