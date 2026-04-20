Hellas Verona, Orban si scusa dopo la rissa con il tifosi: "Non ho scuse per aver perso il controllo"

Gift Orban chiede scusa. L'attaccante dell'Hellas Verona, protagonista di una rissa con un tifoso gialloblù dopo la sconfitta con il Milan, ha affidato al suo profilo Instagram una lunga lettera per chiedere scusa:

"Desidero scusarmi sinceramente con tutti i tifosi per il mio comportamento.

Capisco quanto sia importante il vostro supporto e mi dispiace di aver ignorato coloro che mi si avvicinavano per foto e autografi. Vi meritate rispetto e in quel momento non sono stato all'altezza. Mi dispiace profondamente anche per come ho reagito in seguito: non ci sono scuse per aver perso il controllo e mi assumo la piena responsabilità.

Mi impegno a imparare da questo errore e a fare meglio. I tifosi sono una parte fondamentale di questo club e apprezzo la passione e la lealtà che dimostrate ogni giorno. Lavorerò sodo per riconquistare la vostra fiducia, non solo a parole, ma con i fatti.

Grazie per il vostro continuo supporto. Rimango pienamente impegnato a dare il massimo per il club, ogni volta che scenderò in campo".