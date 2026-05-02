Juventus-Verona, i convocati di Sammarco: Orban ancora una volta escluso
TUTTO mercato WEB
Di seguito i convocati di Paolo Sammarco, tecnico del Verona, per la sfida di domani sul campo della Juventus. Non ancora convocato Gift Orban, dopo la lite con un tifoso davanti al "Bentegodi" al termine di Verona-Milan di due settimane fa. Altri assenti: Valentini per squalifica, Bella-Kotchap, Serdar, Mosquera, Oyegoke e Niasse per infortunio.
PORTIERI: Montipò, Perilli, Toniolo
DIFENSORI: Frese, Edmundsson, Belghali, Bradaric, Lirola, Nelsson, Slotsager, Fallou Cham
CENTROCAMPISTI: Lovric, Suslov, Akpa Akpro, Harroui, Bernede, Gagliardini
ATTACCANTI: Sarr, Bowie, Isaac, Ajayi, Vermesan
Altre notizie Serie A
Primo piano
Si sente di dire che Vlahovic ha voglia di restare alla Juventus? Spalletti: "Sì e vi spiego perché"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile