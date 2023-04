Le pagelle di Fagioli: errori e lacrime. Periodo no, avverte troppe pressioni

La Juventus perde ancora, questa volta per 1-0 in casa del Sassuolo, e la risalita si fa ogni partita più complicata. Nicolò Fagioli è il personaggio da copertina di questo weekend, con l'errore e le lacrime dopo il ko contro i neroverdi. La Gazzetta dello Sport scrive che "l'errore sul gol lo condanna" e aggiunge che sta attraversando un "momento no". Simile il discorso del Corriere dello Sport: "Non è il periogo più brillante e neppure il più fortunato. Scoppia a piangere al rientro in panchina, avvertendo troppe pressioni". Tuttosport invece scrive: "Le lacrime al rientro in panchina testimoniano quando ci tenga e il grado di consapevolezza riguardo la prova di Reggio Emilia". Bocciato senza appello da BianconeraNews: "Sempre troppo lento e prevedibile in tutte le situazioni di gioco, chiude la sua gara con il clamoroso errore che concede il vantaggio a Sassuolo". Infine la valutazione di TMW: "Pochi spunti degni di nota, si preoccupa soprattutto della fase difensiva e dà una grande mano a Barbieri. Purtroppo per lui, c'è l'errore sul gol di Defrel a macchiare la prestazione. Le lacrime all'uscita dal campo, pochi minuti dopo, dicono tutto".

I voti

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

BianconeraNews: 4,5