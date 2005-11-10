Fiorentina, l'intoccabile Fagioli e la chance Nazionale: con Mancini può tornare al centro

Fagioli punta a riconquistare la Nazionale con il ritorno di Roberto Mancini. Il centrocampista della Fiorentina vuole rilanciarsi dopo stagioni complicate.

Nicolò Fagioli è pronto a giocarsi una stagione che potrebbe cambiare nuovamente la sua carriera. Il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale rappresenta una concreta opportunità per il centrocampista della Fiorentina, che proprio con l'attuale commissario tecnico aveva esordito in maglia azzurra nel novembre 2022. Dopo anni difficili e appena sette presenze con l'Italia, il regista viola sogna ora di rientrare stabilmente nel giro della Nazionale.

Mancini lo stima, Fagioli vuole riprendersi l'Italia

Il tecnico azzurro ha sempre apprezzato le qualità del classe 2001 e potrebbe puntare nuovamente su di lui per ricostruire un centrocampo tecnico e di palleggio, sulla scia di quello formato da Jorginho e Verratti che portò l'Italia alla conquista dell'Europeo. Nonostante una stagione positiva con la Fiorentina, Fagioli era rimasto escluso dalle ultime convocazioni di Gennaro Gattuso, ma il cambio in panchina potrebbe riaprire le porte di Coverciano.

Futuro viola, ma il mercato resta aperto

Nel frattempo Fagioli continua a essere uno dei punti di riferimento della Fiorentina. Alberto Grosso lo sta impiegando sia da mezzala sia davanti alla difesa durante il ritiro estivo, valutando la soluzione migliore per valorizzarne le caratteristiche. Il centrocampista si trova bene a Firenze e non ha intenzione di cambiare aria, ma il mercato resta aperto: davanti a un'offerta superiore ai 35 milioni di euro, il club viola potrebbe prendere in considerazione una cessione. La priorità del giocatore, però, è una sola: disputare una stagione da protagonista e riconquistare definitivamente la maglia della Nazionale. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.