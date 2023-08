Le pagelle di Juric: brutto Toro quello in campo a San Siro, ma servono anche dei rinforzi

Sconfitta pesante per il Torino. I granata sono stati battuti 4-1 dal Milan in un match dove non sono stati quasi mai in partita. "Brutta lezione - scrive Tuttosport nel commento alla pagelle di mister Ivan Juric - ma anche la dimostrazione che senza altri rinforzi sarà dura contro squadre dalla forza del Milan". "Avanza Rodríguez su Loftus e si scopre - l'analisi più tattica della Gazzetta dello Sport - incolla Vlasic su Krunic e gli riduce il raggio d’azione. I cambi sono ruolo per ruolo, senza inventiva". Questo il commento di TMW: "Coppa Italia esclusa, prosegue la "maledizione" San Siro per il Torino. La formazione di Juric si ritrova in balia del Milan per gran parte dei novanta minuti, non riuscendo quasi mai ad opporre resistenza: dopo il pareggio senza reti con il Cagliari, ecco ora una pesante sconfitta da digerire per i granata, costretti a rimandare ulteriormente l'appuntamento con il primo hurrà stagionale".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5