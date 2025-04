Le pagelle di Mandragora: rovesciata da figurine. 7,5 per tutti, è il trascinatore viola

Rolando Mandragora si conferma imprescindibile per la Fiorentina e con il suo gol contro l'Empoli mantiene vive le chances di Europa della Fiorentina, che oltre alla Conference League insegue posizioni di alto profilo anche in Serie A: "Il momento è d’oro, così in forma non l’avevamo mai visto. Impreziosisce il suo status di intoccabile con una rovesciata da figurine. Molto sopra la media", è il commento di TMW alla sua prestazione.

"Negli occhi resta la strepitosa rovesciata del 2- 0, lampo in una prestazione di enorme lucidità e presenza", scrive invece la Gazzetta dello Sport. Il Corriere dello Sport dà importanza ai suoi impressionanti numeri nel 2025: "Gol bellissimo in rovesciata ed è l’ottavo in stagione (terzo in campionato) ed è l’unico in Serie A ad entrare in dieci azioni da gol (6 reti e 4 assist) da inizio febbraio".

"Momento d'oro e leader in campo: gol spettacolare con controllo e rovesciata sul palo", è il commento di Tuttosport. Questo invece quanto scrive FirenzeViola sulla prova del centrocampista: "Il raddoppio è un gesto da vedere e rivedere fino alla noia, una rovesciata pazzesca che vale il due a zero dei viola. Bella palla per Gudmundsson, dentro l’area, che impegna Vasquez. Ormai il trascinatore di questa Fiorentina".

Le pagelle di Mandragora

TMW - 7,5

Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere dello Sport - 7,5

TuttoSport - 7,5

FirenzeViola.it - 7,5