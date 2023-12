Le pagelle di Mazzarri - Quinto ko in otto gare: Walter sta facendo peggio di Rudi Garcia

"Quinta sconfitta alla sua ottava partita. A guardare solo questo ruolino, si può dire che sta facendo peggio di Garcia. Sembrava potesse risolvere i problemi, invece il Napoli pare aver smarrito tutti i suoi principi di gioco. I campioni d'Italia alla diciassettesima giornata di campionato sono settimi a -17 dalla vetta". Su TMW abbiamo spiegato così il 5 in pagella a mister Walter Mazzarri all'indomani del ko del suo Napoli sul campo della Roma. "La perde in 10, però la gioca male in 11: la squadra tiene la palla, ma non sa cosa farne. È stato chiamato per aggiustare il Napoli, non per condurlo stava già andando. È l'ora di fare qualcosa", prova a incalzarlo La Gazzetta dello Sport confermandogli il medesimo giudizio. Voto 5 infine anche per il Corriere dello Sport: "Resta il prestigioso traguardo delle 500 panchine in Serie A - decimo allenatore della storia del campionato - e delle 150 con il Napoli. Ma restano anche le 5 sconfitte in 8 partite e una fragilità strutturale complessiva molto preoccupante: manovra lenta, nessuna pericolosità, squadra nervosa. E i colonnelli continuano a tradirlo: in 11 era difficile, in 9 è una debacle".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5