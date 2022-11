Le pagelle di Messias: il più continuo del Milan. Si accende e arrivano le occasioni

Nel pareggio per 0-0 del Milan contro la Cremonese uno dei pochi a brillare è Junior Messias. Per La Gazzetta dello Sport la sua prova è da 6,5: "Il più convincente davanti, rientri su Valeri compresi. Modalità dribbling attivata: va via a Valeri, prende il giallo di Vasquez, calcia. È qualcosa". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Di sicuro è il più continuo del Milan". Tuttosport lo premia addirittura con un 7: "Quando si accende arrivano le occasioni per il Milan. Risulta l'unico a provarci fino alla fine". MilanNews lo valuta con un 6,5: "Senza ombra di dubbio il migliore in campo per il Milan. Punta spesso il suo diretto avversario e i compagni, alla caccia di un modulo occupazionale della metà campo offensiva, non gli creano quasi mai l’isolamento". Solo il Corriere della Sera lo boccia con un 5,5: "Spreca due occasioni". Infine il giudizio di TMW, che gli assegna un 6: "Nel primo tempo si vede solo per una bella sgassata sulla fascia che lo porta a crossare nel mezzo. Cresce nella ripresa quando va vicino anche al gol di testa e crea diversi grattacapi alla difesa grigiorossa".

I voti

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 5,5

MilanNews: 6,5