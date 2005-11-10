Venezia-Fiorentina 2-4, le pagelle: primi affreschi di Mastantuono, Fagioli inventa

Finale: Venezia-Fiorentina 2-4

LE PAGELLE DEL VENEZIA (a cura di Daniele Najjar)

Stankovic 6 - L'impressione è che uno come lui sul primo gol di Mastantuono potesse fare di più, sul suo palo. Poi però colleziona almeno 3-4 parate importanti.

Schingtienne 5 - Non si salva nessuno lì dietro: spesso fuori posizione quando la Fiorentina va in verticale, lascia praterie.

Moreno 4,5 - Esordio da titolare davvero duro: mura subito Mastantuono, ma arrivano da tutti i lati e anche lui è preso in mezzo. Va a vuoto sul raddoppio dei viola, sul 3-1 si fa bruciare da Pellegrino in campo aperto. (Dal 69' Juan Jesus 6 - Primo assaggio di Venezia per lui in condizioni dure, servirà)

Haps 5 - Si sacrifica adattandosi come centrale di sinistra, in più si trova spesso da solo contro Mastantuono in campo aperto e da quel lato la Fiorentina entra quando vuole (e Sagrado lo aiuta poco). Fa brutta figura sul raddoppio viola, scivolando. Suo l'assist per il 2-4 di Hainaut.

Hainaut 6,5 - Spinta costante a destra, mette dentro all'area diversi palloni importanti per i compagni senza risparmiarsi. E nel finale trova il gol.

Kike Perez 5,5 - Corre e "randella" per tutti lì in mezzo, anche se va in difficoltà quando la Fiorentina accelera.

Busio 6 - È lui a inventarsi il break vincente che fa sbloccare Adams. Fa poco filtro, si sa e per poco non ne approfitta Njie: palla al piede però passa tutto da lui. (Dal 44' Helgason 6 Entra bene e va anche vicino al gol con un bel destro da fuori, dopo aver offerto a Yeboah la palla del potenziale 2-2).

Sohm 5 - Non riesce a farsi sentire come ci si aspetta lì in mezzo, soprattutto fisicamente. (Dall'80' Lauberbach s.v.).

Sagrado 5 - Lì a destra difensivamente il Venezia balla in balia del mare. Non riesce a tenere Mastantuono nell'uno contro uno. (Dal 69' Correia 6 - Entra provando qualche spunto a sinistra).

Yeboah 5,5 - Nel primo tempo non riesce ad accendersi, poi si scuote e nella ripresa è vispo, ma non inquadra la porta da ottima posizione sull'appoggio di Helgason. (Dall'80' Toni Fernandez s.v.).

Adams 6 - Busio lo manda in porta e lui riesce a sbloccarsi con un bel destro a incrociare. Resta l'impressione che debba crescere sulla capacità di difendere palla e aiutare la squadra perché per il resto del match combina poco.

Allenatore: Giovanni Stroppa 5 - La fase difensiva del Venezia dopo quattro giornate non dà certezze. Solo per certi tratti stasera si vede la squadra che vuole, ma c'è l'impressione che ad ogni lancio lungo la Fiorentina possa andare in porta. Serve trovare delle contromisure.

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LE PAGELLE DELLA FIORENTINA (a cura di Paolo Lora Lamia)

De Gea 6 - Può fare poco sul gol di Adams, poi la linea difensiva lo protegge al meglio per gran parte del match. Niente da riproverarsi neanche sulla zampata di Hainaut, mentre poco prima bella parata su Helgason.

Jimenez 7 - Vanoli rispolvera l'ex Milan, che ripaga tale fiducia con gli interessi. Attentissimo in difesa e ficcante negli ultimi metri, dove effettua giocate spesso decisive come l'assist per la prima rete di Mastantuono.

Dragusin 6,5 - Tra i peggiori nelle prime uscite viola, vive una serata di netto miglioramento ricordando il muro difensivo ammirato quando era al Genoa.

Ranieri 6 - Solita prova energica a protezione della sua area, non badando troppo ai fronzoli.

Dall'89' Pongracic sv.

Viery 6 - Adattato al ruolo di terzino sinistro, pensa più a spingere che a contenere come è inevitabile che sia viste le sue caratteristiche. Rivedibile sul 2-4 di Hainaut.

Ndour 6,5 - L'inizio è da incubo, visto che un suo errore dà il via all'azione del vantaggio lagunare. Più solido con il procedere della gara, consentendo anche a Mastantuono di siglare la sua tripletta.

Fagioli 7,5 - Prestazione da play in purezza, che illumina il gioco ma sa anche usare la sciabola quando serve. Geniale il lancio con cui manda in gol Pellegrino.

Atta 6,5 - Sembra che in campo ci siano più copie di lui, perché il suo lavoro tra centrocampo e attacco è notevole. E' letteralmente ovunque e con profitto.

Dal 60' Gnonto 6 - Gestisce qualche pallone sulla trequarti, senza incidere in modo evidente né commettere grossi errori.

Mastantuono 9 - La città d'arte per antonomasia si gode i primi tre affreschi del suo giovane argentino. Con i primi due ribalta il punteggio già nel primo tempo, mentre con il terzo sigillo chiude i giochi. In mezzo, tante giocate di alta scuola.

dall'89' Brescianini sv.

Beto 6 - Debutto dal primo minuto per l'ex Udinese che, oltre ad entrare nell'azione dell'1-2, non incide in molte altre circostanze.

Dal 60' Pellegrino 7 - Entra come meglio non potrebbe, siglando poco dopo l'1-3 e sfiorando anche il bis nel finale.

Njie 6,5 - L'ex Torino è un pericolo costante, partendo da sinistra per poi svariare su tutto il fronte d'attacco. Prova molto buona, ma alla quale manca precisione nella giocata finale per essere eccellente.

Dall'80' Gonçalves sv.

Allenatore: Vanoli 7 - Torna a Firenze con energia a profusione e i risultati si vedono subito. la squadra, oltre a sviluppare le sue azioni con bellezza ed efficacia come esige la qualità degli interpreti, ha proprio un'altra verve. Già arrivata la svolta? Intanto primi tre punti in cassaforte.