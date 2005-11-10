Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Venezia-Fiorentina 2-4, le pagelle: primi affreschi di Mastantuono, Fagioli inventa

Venezia-Fiorentina 2-4, le pagelle: primi affreschi di Mastantuono, Fagioli inventa TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026
Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 22:52Serie A

Finale: Venezia-Fiorentina 2-4

LE PAGELLE DEL VENEZIA (a cura di Daniele Najjar)

Stankovic 6 - L'impressione è che uno come lui sul primo gol di Mastantuono potesse fare di più, sul suo palo. Poi però colleziona almeno 3-4 parate importanti.

Schingtienne 5 - Non si salva nessuno lì dietro: spesso fuori posizione quando la Fiorentina va in verticale, lascia praterie.

Moreno 4,5 - Esordio da titolare davvero duro: mura subito Mastantuono, ma arrivano da tutti i lati e anche lui è preso in mezzo. Va a vuoto sul raddoppio dei viola, sul 3-1 si fa bruciare da Pellegrino in campo aperto. (Dal 69' Juan Jesus 6 - Primo assaggio di Venezia per lui in condizioni dure, servirà)

Haps 5 - Si sacrifica adattandosi come centrale di sinistra, in più si trova spesso da solo contro Mastantuono in campo aperto e da quel lato la Fiorentina entra quando vuole (e Sagrado lo aiuta poco). Fa brutta figura sul raddoppio viola, scivolando. Suo l'assist per il 2-4 di Hainaut.

Hainaut 6,5 - Spinta costante a destra, mette dentro all'area diversi palloni importanti per i compagni senza risparmiarsi. E nel finale trova il gol.

Kike Perez 5,5 - Corre e "randella" per tutti lì in mezzo, anche se va in difficoltà quando la Fiorentina accelera.

Busio 6 - È lui a inventarsi il break vincente che fa sbloccare Adams. Fa poco filtro, si sa e per poco non ne approfitta Njie: palla al piede però passa tutto da lui. (Dal 44' Helgason 6 Entra bene e va anche vicino al gol con un bel destro da fuori, dopo aver offerto a Yeboah la palla del potenziale 2-2).

Sohm 5 - Non riesce a farsi sentire come ci si aspetta lì in mezzo, soprattutto fisicamente. (Dall'80' Lauberbach s.v.).

Sagrado 5 - Lì a destra difensivamente il Venezia balla in balia del mare. Non riesce a tenere Mastantuono nell'uno contro uno. (Dal 69' Correia 6 - Entra provando qualche spunto a sinistra).

Yeboah 5,5 - Nel primo tempo non riesce ad accendersi, poi si scuote e nella ripresa è vispo, ma non inquadra la porta da ottima posizione sull'appoggio di Helgason. (Dall'80' Toni Fernandez s.v.).

Adams 6 - Busio lo manda in porta e lui riesce a sbloccarsi con un bel destro a incrociare. Resta l'impressione che debba crescere sulla capacità di difendere palla e aiutare la squadra perché per il resto del match combina poco.

Allenatore: Giovanni Stroppa 5 - La fase difensiva del Venezia dopo quattro giornate non dà certezze. Solo per certi tratti stasera si vede la squadra che vuole, ma c'è l'impressione che ad ogni lancio lungo la Fiorentina possa andare in porta. Serve trovare delle contromisure.

---

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA (a cura di Paolo Lora Lamia)

De Gea 6 - Può fare poco sul gol di Adams, poi la linea difensiva lo protegge al meglio per gran parte del match. Niente da riproverarsi neanche sulla zampata di Hainaut, mentre poco prima bella parata su Helgason.

Jimenez 7 - Vanoli rispolvera l'ex Milan, che ripaga tale fiducia con gli interessi. Attentissimo in difesa e ficcante negli ultimi metri, dove effettua giocate spesso decisive come l'assist per la prima rete di Mastantuono.

Dragusin 6,5 - Tra i peggiori nelle prime uscite viola, vive una serata di netto miglioramento ricordando il muro difensivo ammirato quando era al Genoa.

Ranieri 6 - Solita prova energica a protezione della sua area, non badando troppo ai fronzoli.
Dall'89' Pongracic sv.

Viery 6 - Adattato al ruolo di terzino sinistro, pensa più a spingere che a contenere come è inevitabile che sia viste le sue caratteristiche. Rivedibile sul 2-4 di Hainaut.

Ndour 6,5 - L'inizio è da incubo, visto che un suo errore dà il via all'azione del vantaggio lagunare. Più solido con il procedere della gara, consentendo anche a Mastantuono di siglare la sua tripletta.

Fagioli 7,5 - Prestazione da play in purezza, che illumina il gioco ma sa anche usare la sciabola quando serve. Geniale il lancio con cui manda in gol Pellegrino.

Atta 6,5 - Sembra che in campo ci siano più copie di lui, perché il suo lavoro tra centrocampo e attacco è notevole. E' letteralmente ovunque e con profitto.
Dal 60' Gnonto 6 - Gestisce qualche pallone sulla trequarti, senza incidere in modo evidente né commettere grossi errori.

Mastantuono 9 - La città d'arte per antonomasia si gode i primi tre affreschi del suo giovane argentino. Con i primi due ribalta il punteggio già nel primo tempo, mentre con il terzo sigillo chiude i giochi. In mezzo, tante giocate di alta scuola.
dall'89' Brescianini sv.

Beto 6 - Debutto dal primo minuto per l'ex Udinese che, oltre ad entrare nell'azione dell'1-2, non incide in molte altre circostanze.
Dal 60' Pellegrino 7 - Entra come meglio non potrebbe, siglando poco dopo l'1-3 e sfiorando anche il bis nel finale.

Njie 6,5 - L'ex Torino è un pericolo costante, partendo da sinistra per poi svariare su tutto il fronte d'attacco. Prova molto buona, ma alla quale manca precisione nella giocata finale per essere eccellente.
Dall'80' Gonçalves sv.

Allenatore: Vanoli 7 - Torna a Firenze con energia a profusione e i risultati si vedono subito. la squadra, oltre a sviluppare le sue azioni con bellezza ed efficacia come esige la qualità degli interpreti, ha proprio un'altra verve. Già arrivata la svolta? Intanto primi tre punti in cassaforte.

Articoli correlati

Immagine news 1
Venezia, Stroppa: "Avanti a testa alta: quando riavremo certi giocatori, andrà meglio"
Immagine news 2
Venezia, Juan Jesus: "Siamo troppo superficiali in difesa, il lavoro è l'unica strada"
Immagine news 3
Fiorentina, Vanoli: "Piccolo mattoncino per regalare a Firenze qualcosa di importante"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
23:38 Serie A
Fiorentina, la verità di Fagioli: "Dovevamo svegliarci, non eravamo squadra prima"
Immagine news 2
23:35 Serie A
Venezia, Stroppa: "Avanti a testa alta: quando riavremo certi giocatori, andrà meglio"
Immagine news 3
23:34 Serie A
Venezia, Juan Jesus: "Siamo troppo superficiali in difesa, il lavoro è l'unica strada"
Immagine news 4
23:34 Serie ALive TMW
Live TMWFiorentina, Vanoli: "Piccolo mattoncino per regalare a Firenze qualcosa di importante"
Immagine news 5
23:31 Serie ATMW
TMWNiente Italia per Brozovic, è in chiusura con l'Al Sadd: stipendio da dieci milioni di euro
Immagine news 6
23:30 Serie A
Fiorentina, Pellegrino: "Oggi si è vista la cattiveria che è mancata nelle altre partite"
Immagine news 7
23:23 Serie A
Fiorentina, Vanoli: "Tornato con entusiasmo. Chiudiamo con il passato, serve pazienza"
Immagine news 8
23:15 Serie ALive TMW
Live TMWFiorentina, Fagioli su Vanoli: "Ci ha dato 'bastonate' dopo l'inizio imbarazzante"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus e Inter all’assalto di Samuele Inacio. La Roma punta forte su Endrick per gennaio. Non solo Chelsea su Koné, anche il Liverpool pronto a farsi avanti. Napoli il punto sui rinnovi di McTominay, Anguissa e Lobotka
Primo piano
Immagine top news n.0 Torna Vanoli e la Fiorentina respira: 4-2 al Venezia, tripletta di Mastantuono
Immagine top news n.1 Fiorentina, Paratici e l'esonero di Grosso: "Poca fiducia nella squadra e nel progetto"
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 4ª giornata di campionato
Immagine top news n.3 Milan pazzo di Cisse, l'ex tecnico: "Predestinato, ma ha scelto la squadra sbagliata di Milano"
Immagine top news n.4 Cinquantacinque milioni non posson bastare. Quanto vale oggi Martin Baturina?
Immagine top news n.5 Perché Oaktree e l'Inter vogliono acquistare una nuova società all'estero
Immagine top news n.6 Niente ritorno in Serie A, Brozovic può ripartire dal Qatar: accordo vicino con l'Al Sadd
Immagine top news n.7 Tutti ai piedi del Como, unica italiana a vincere in Champions. 4-1 al Lipsia al debutto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano In Sardegna sta nascendo uno dei progetti più interessanti del nostro calcio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tre giovani che per il Milan possono (e devono) diventare dei top players
Immagine news podcast n.2 Augusto Seedorf Owusu: chi è la soluzione d'emergenza scelta da Spalletti
Immagine news podcast n.3 È già emergenza nerissima per la Juventus: il centrocampo è un vero rebus
Immagine news podcast n.4 Paolo Vanoli torna alla Fiorentina: adesso ha i calciatori per giocare come voleva
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Braglia: "Troppe lacune in questo inizio di campionato. E Allegri..."
Immagine news Serie A n.2 Cesc Fabregas sulle orme di Pep Guardiola? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Milan, manca ancora equilibrio tra difesa e centrocampo"
Serie A
Immagine box news Serie A Fiorentina, la verità di Fagioli: "Dovevamo svegliarci, non eravamo squadra prima"
Immagine box news Serie A Venezia, Stroppa: "Avanti a testa alta: quando riavremo certi giocatori, andrà meglio"
Immagine box news Serie A Venezia, Juan Jesus: "Siamo troppo superficiali in difesa, il lavoro è l'unica strada"
Immagine box news Serie A Fiorentina, Vanoli: "Piccolo mattoncino per regalare a Firenze qualcosa di importante"
Immagine box news Serie A Niente Italia per Brozovic, è in chiusura con l'Al Sadd: stipendio da dieci milioni di euro
Immagine box news Serie A Fiorentina, Pellegrino: "Oggi si è vista la cattiveria che è mancata nelle altre partite"
Serie B
Immagine box news Serie B Pisa, Bianco: "Non ci siamo stati nella gara, dobbiamo imparare a soffrire"
Immagine box news Serie B Virtus Entella, Chiappella: "Prestazione enorme, dobbiamo correre sempre meglio"
Immagine box news Serie B Arezzo, Bucchi: “è stato molto importante non subire gol.”
Immagine box news Serie B Pisa-Virtus Entella 1-4, le pagelle: Guiu migliore in campo, toscani dominati
Immagine box news Serie B Benevento-Hellas Verona 3-1, le pagelle: è la serata di Lamesta. Okereke, gol pazzesco
Immagine box news Serie B Empoli, Pagliuca: “bisogna tenere conto delle esperienze che ci lasciano queste sconfitte”
Serie C
Immagine box news Serie C Catania, Longo lancia la sfida alla Scafatese: "Voglio continuità, niente cali di tensione"
Immagine box news Serie C Cosenza, Coppitelli suona la carica: "Non sono qui per fare un campionato banale"
Immagine box news Serie C Serie C, 4ª giornata: triplette per Chiricò e La Gumina. Tutti i risultati di serata
Immagine box news Serie C Trento, Tabbiani prima del Brescia: "Adoro questo gruppo, ma non chiedeteci l'impossibile"
Immagine box news Serie C Crotone, Greco frena le ansie: "Pensiamo a crescere, la classifica non mi interessa"
Immagine box news Serie C Livorno, Lucarelli: "Affrontiamo una corazzata. Divieto di trasferta? Se rinasco faccio il prefetto"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Lazio-Milan, rossoneri favoriti ma Gattuso vuole continuare a volare
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Como-Lipsia
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fenerbahce-Roma
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Parma Women, Camilla Cini ceduta in prestito stagionale all'ACF Brescia
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women, Barbara Bonansea in prestito al San Diego Wave. Il comunicato
Immagine box news Calcio femminile Juve Women, Capeta operata per la lesione del crociato: intervento riuscito. La nota del club
Immagine box news Calcio femminile Dopo Polli, un altro rinnovo. Robustellini prolunga con l'Inter Women fino al 2029
Immagine box news Calcio femminile Giorno di rinnovo in casa Inter Women: Polli ha prolungato il contratto fino al 2029
Immagine box news Calcio femminile Tutto è pronto per il via della Serie A Women: Juve-Napoli Women il match inaugurale
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Fuser: "Lazio, una Coppa Italia sollevata da capitano. Un sogno"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L’estate dei sogni e la rivoluzione nel calciomercato del 1984, quando la Serie A cambiò per sempre
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso se lo merita, Inter e Roma duello vero
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 11 settembre 2001, le Torri Gemelle non fermano la Champions: si gioca Roma-Real
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, 4 nomi low-cost da schierare per la 4ª giornata
Newsticker
08/09 Figc, la Procura Coni respinge richiesta d’archiviazione per Malagò
07/09 Il trionfo di Kimi a Monza. La caduta delle ragazze del volley. Deludente pareggio tra Juve e Milan (1-1)
31/08 Scommesse, polemica sullo spot “True Data” della Serie A: l’Agenzia delle Dogane chiederà lo stop
31/08 Basta con questo calcio mercato! Vincono Inter, Como e Lazio
28/08 Europa League: la Juve trova due spagnole, il Milan due inglesi