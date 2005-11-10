TMW Totti certo: "Questo è il Dybala che conosciamo. Rodrigo Mora? Se le cifre sono quelle..."

Francesco Totti esamina l'inizio della Serie A e nella fattispecie la Roma di Gasperini, con l'inizio di fuoco di Dybala e Malen

"Paulo sta facendo un grande inizio di campionato, dopo le ottime partite di fine anno scorso. Questo è il Dybala che conosciamo, se continuerà così sarà tanta tanta roba". Parla Francesco Totti, bandiera eterna della Roma, intervenuto a margine del World Legends Padel Tour ai media presenti, tra cui TMW.

Un pensiero su Rodrigo Mora: "Parliamo di un 2007 che ha cambiato vita da poco. Le cifre sono alte. Se sono davvero quelle dico che dovrebbe fare subito la differenza". Poi la fatidica domanda in merito alla possibilità di correre insieme all'Inter per lo Scudetto: "Cosa manca? La continuità. Sono stati presi giocatori giusti ma serve sempre la continuità. L'Inter è la squadra da battere ed è difficilmente battibile", ha confidato l'ex numero 10 giallorosso.

Sulla coppia d'attacco formidabile con Dybala e Malen: "Una delle più forti, sono due grandi giocatori che si capiscono a occhio chiuso, spero che possano continuare così". Infine, un giudizio sul punto strappato a Istanbul, in casa del Fenerbahce alla prima apparizione stagionale in Champions League: "È un punto, sperando che possa servire nella classifica finale. Meglio uno che zero, certo, ma siamo ancora all'inizio", la conclusione di Totti.