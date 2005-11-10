Torna Vanoli e la Fiorentina respira: 4-2 al Venezia, tripletta di Mastantuono

Risultato finale: Venezia-Fiorentina 2-4

Torna Vanoli e la Fiorentina vince, nel segno di Mastantuono. I viola portano a casa con merito una partita, allo stadio Penzo, che non ha un attimo di pausa. Approfittando di una difesa avversaria che crolla con il passare dei minuti, sotto i colpi di un giocatore in particolare: l'argentino arrivato dal Real Madrid mette a segno una tripletta da record, visto che è il più giovane della storia dei viola a raggiungere un traguardo simile. Il lavoro da fare c'è ed è appena cominciato per Vanoli, ma la scossa è già arrivata innanzitutto a livello di prestazione. Sul lato opposto il Venezia deve rimproverarsi: fase difensiva horror che vanifica anche quanto viene creato davanti.

Venezia-Fiorentina, la cronaca del primo tempo

Adams segna, Mastantuono la ribalta

La prima grossa chance è per Yeboah che di testa non inquadra i pali, la viola però costruisce ed entra in area soprattutto a destra, dove prima Mastantuono (murato da Moreno), poi Ndour (esterno della rete) e Jimenez (diagonale fuori) vanno vicini al gol. Nel momento di difficoltà Busio trova lo spunto giusto e serve Adams, che fa 1-0 incrociando con il destro al 22'.

Il pari arriva con un sinistro secco sul primo palo dai venti metri di Mastantuono, che poi fa bis nemmeno due minuti dopo. E qui c'è un vero pasticcio difensivo: Moreno a vuoto, Haps scivola, Beto si invola e lascia palla a Mastantuono che fa 1-2. Njie riceve direttamente un rinvio di De Gea che lo manda in porta, ma Stankovic stavolta fa un miracolo. Nel finale di frazione si fa male Busio: al suo posto Helgason.

Venezia-Fiorentina, il secondo tempo

Pellegrino e ancora Mastantuono, la Fiorentina vince

Qualche problema per il guardalinee Alassio, lo rileva il 4° uomo Ayroldi. Il Venezia riparte spingendo, dopo un tentativo da fuori di Fagioli parato da Stankovic ci prova Sagrado, che manda alto, poi Yeboah sciupa dal cuore dell'area la palla del 2-2 dopo la bella discesa di Hainaut. Vanoli cambia: Gnonto e Pellegrino rilevano Atta e Beto. Sei minuti dopo Fagioli lancia in campo aperto proprio Pellegrino che brucia Moreno e batte Stankovic.

Scavetto di Ndour, Mastantuono calcia ed è fortunato sul rimpallo con Stankovic: tripletta per lui all'84'. Due minuti dopo arriva però il 2-4 del Venezia con Hainaut che sfrutta al meglio il cross di Haps. Finisce 2-4, Vanoli riporta i tre punti ai viola.