Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Torna Vanoli e la Fiorentina respira: 4-2 al Venezia, tripletta di Mastantuono

Torna Vanoli e la Fiorentina respira: 4-2 al Venezia, tripletta di Mastantuono TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026
Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 22:46Serie A

Risultato finale: Venezia-Fiorentina 2-4

Torna Vanoli e la Fiorentina vince, nel segno di Mastantuono. I viola portano a casa con merito una partita, allo stadio Penzo, che non ha un attimo di pausa. Approfittando di una difesa avversaria che crolla con il passare dei minuti, sotto i colpi di un giocatore in particolare: l'argentino arrivato dal Real Madrid mette a segno una tripletta da record, visto che è il più giovane della storia dei viola a raggiungere un traguardo simile. Il lavoro da fare c'è ed è appena cominciato per Vanoli, ma la scossa è già arrivata innanzitutto a livello di prestazione. Sul lato opposto il Venezia deve rimproverarsi: fase difensiva horror che vanifica anche quanto viene creato davanti.

Venezia-Fiorentina, la cronaca del primo tempo

Adams segna, Mastantuono la ribalta
La prima grossa chance è per Yeboah che di testa non inquadra i pali, la viola però costruisce ed entra in area soprattutto a destra, dove prima Mastantuono (murato da Moreno), poi Ndour (esterno della rete) e Jimenez (diagonale fuori) vanno vicini al gol. Nel momento di difficoltà Busio trova lo spunto giusto e serve Adams, che fa 1-0 incrociando con il destro al 22'.

Il pari arriva con un sinistro secco sul primo palo dai venti metri di Mastantuono, che poi fa bis nemmeno due minuti dopo. E qui c'è un vero pasticcio difensivo: Moreno a vuoto, Haps scivola, Beto si invola e lascia palla a Mastantuono che fa 1-2. Njie riceve direttamente un rinvio di De Gea che lo manda in porta, ma Stankovic stavolta fa un miracolo. Nel finale di frazione si fa male Busio: al suo posto Helgason.

Venezia-Fiorentina, il secondo tempo

Pellegrino e ancora Mastantuono, la Fiorentina vince
Qualche problema per il guardalinee Alassio, lo rileva il 4° uomo Ayroldi. Il Venezia riparte spingendo, dopo un tentativo da fuori di Fagioli parato da Stankovic ci prova Sagrado, che manda alto, poi Yeboah sciupa dal cuore dell'area la palla del 2-2 dopo la bella discesa di Hainaut. Vanoli cambia: Gnonto e Pellegrino rilevano Atta e Beto. Sei minuti dopo Fagioli lancia in campo aperto proprio Pellegrino che brucia Moreno e batte Stankovic.

Scavetto di Ndour, Mastantuono calcia ed è fortunato sul rimpallo con Stankovic: tripletta per lui all'84'. Due minuti dopo arriva però il 2-4 del Venezia con Hainaut che sfrutta al meglio il cross di Haps. Finisce 2-4, Vanoli riporta i tre punti ai viola.

Articoli correlati

Immagine news 1
Venezia, Stroppa: "Avanti a testa alta: quando riavremo certi giocatori, andrà meglio"
Immagine news 2
Venezia, Juan Jesus: "Siamo troppo superficiali in difesa, il lavoro è l'unica strada"
Immagine news 3
Fiorentina, Vanoli: "Piccolo mattoncino per regalare a Firenze qualcosa di importante"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
23:38 Serie A
Fiorentina, la verità di Fagioli: "Dovevamo svegliarci, non eravamo squadra prima"
Immagine news 2
23:35 Serie A
Venezia, Stroppa: "Avanti a testa alta: quando riavremo certi giocatori, andrà meglio"
Immagine news 3
23:34 Serie A
Venezia, Juan Jesus: "Siamo troppo superficiali in difesa, il lavoro è l'unica strada"
Immagine news 4
23:34 Serie ALive TMW
Live TMWFiorentina, Vanoli: "Piccolo mattoncino per regalare a Firenze qualcosa di importante"
Immagine news 5
23:31 Serie ATMW
TMWNiente Italia per Brozovic, è in chiusura con l'Al Sadd: stipendio da dieci milioni di euro
Immagine news 6
23:30 Serie A
Fiorentina, Pellegrino: "Oggi si è vista la cattiveria che è mancata nelle altre partite"
Immagine news 7
23:23 Serie A
Fiorentina, Vanoli: "Tornato con entusiasmo. Chiudiamo con il passato, serve pazienza"
Immagine news 8
23:15 Serie ALive TMW
Live TMWFiorentina, Fagioli su Vanoli: "Ci ha dato 'bastonate' dopo l'inizio imbarazzante"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus e Inter all’assalto di Samuele Inacio. La Roma punta forte su Endrick per gennaio. Non solo Chelsea su Koné, anche il Liverpool pronto a farsi avanti. Napoli il punto sui rinnovi di McTominay, Anguissa e Lobotka
Primo piano
Immagine top news n.0 Torna Vanoli e la Fiorentina respira: 4-2 al Venezia, tripletta di Mastantuono
Immagine top news n.1 Fiorentina, Paratici e l'esonero di Grosso: "Poca fiducia nella squadra e nel progetto"
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 4ª giornata di campionato
Immagine top news n.3 Milan pazzo di Cisse, l'ex tecnico: "Predestinato, ma ha scelto la squadra sbagliata di Milano"
Immagine top news n.4 Cinquantacinque milioni non posson bastare. Quanto vale oggi Martin Baturina?
Immagine top news n.5 Perché Oaktree e l'Inter vogliono acquistare una nuova società all'estero
Immagine top news n.6 Niente ritorno in Serie A, Brozovic può ripartire dal Qatar: accordo vicino con l'Al Sadd
Immagine top news n.7 Tutti ai piedi del Como, unica italiana a vincere in Champions. 4-1 al Lipsia al debutto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano In Sardegna sta nascendo uno dei progetti più interessanti del nostro calcio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tre giovani che per il Milan possono (e devono) diventare dei top players
Immagine news podcast n.2 Augusto Seedorf Owusu: chi è la soluzione d'emergenza scelta da Spalletti
Immagine news podcast n.3 È già emergenza nerissima per la Juventus: il centrocampo è un vero rebus
Immagine news podcast n.4 Paolo Vanoli torna alla Fiorentina: adesso ha i calciatori per giocare come voleva
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Braglia: "Troppe lacune in questo inizio di campionato. E Allegri..."
Immagine news Serie A n.2 Cesc Fabregas sulle orme di Pep Guardiola? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Milan, manca ancora equilibrio tra difesa e centrocampo"
Serie A
Immagine box news Serie A Fiorentina, la verità di Fagioli: "Dovevamo svegliarci, non eravamo squadra prima"
Immagine box news Serie A Venezia, Stroppa: "Avanti a testa alta: quando riavremo certi giocatori, andrà meglio"
Immagine box news Serie A Venezia, Juan Jesus: "Siamo troppo superficiali in difesa, il lavoro è l'unica strada"
Immagine box news Serie A Fiorentina, Vanoli: "Piccolo mattoncino per regalare a Firenze qualcosa di importante"
Immagine box news Serie A Niente Italia per Brozovic, è in chiusura con l'Al Sadd: stipendio da dieci milioni di euro
Immagine box news Serie A Fiorentina, Pellegrino: "Oggi si è vista la cattiveria che è mancata nelle altre partite"
Serie B
Immagine box news Serie B Pisa, Bianco: "Non ci siamo stati nella gara, dobbiamo imparare a soffrire"
Immagine box news Serie B Virtus Entella, Chiappella: "Prestazione enorme, dobbiamo correre sempre meglio"
Immagine box news Serie B Arezzo, Bucchi: “è stato molto importante non subire gol.”
Immagine box news Serie B Pisa-Virtus Entella 1-4, le pagelle: Guiu migliore in campo, toscani dominati
Immagine box news Serie B Benevento-Hellas Verona 3-1, le pagelle: è la serata di Lamesta. Okereke, gol pazzesco
Immagine box news Serie B Empoli, Pagliuca: “bisogna tenere conto delle esperienze che ci lasciano queste sconfitte”
Serie C
Immagine box news Serie C Catania, Longo lancia la sfida alla Scafatese: "Voglio continuità, niente cali di tensione"
Immagine box news Serie C Cosenza, Coppitelli suona la carica: "Non sono qui per fare un campionato banale"
Immagine box news Serie C Serie C, 4ª giornata: triplette per Chiricò e La Gumina. Tutti i risultati di serata
Immagine box news Serie C Trento, Tabbiani prima del Brescia: "Adoro questo gruppo, ma non chiedeteci l'impossibile"
Immagine box news Serie C Crotone, Greco frena le ansie: "Pensiamo a crescere, la classifica non mi interessa"
Immagine box news Serie C Livorno, Lucarelli: "Affrontiamo una corazzata. Divieto di trasferta? Se rinasco faccio il prefetto"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Lazio-Milan, rossoneri favoriti ma Gattuso vuole continuare a volare
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Como-Lipsia
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fenerbahce-Roma
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Parma Women, Camilla Cini ceduta in prestito stagionale all'ACF Brescia
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women, Barbara Bonansea in prestito al San Diego Wave. Il comunicato
Immagine box news Calcio femminile Juve Women, Capeta operata per la lesione del crociato: intervento riuscito. La nota del club
Immagine box news Calcio femminile Dopo Polli, un altro rinnovo. Robustellini prolunga con l'Inter Women fino al 2029
Immagine box news Calcio femminile Giorno di rinnovo in casa Inter Women: Polli ha prolungato il contratto fino al 2029
Immagine box news Calcio femminile Tutto è pronto per il via della Serie A Women: Juve-Napoli Women il match inaugurale
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Fuser: "Lazio, una Coppa Italia sollevata da capitano. Un sogno"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L’estate dei sogni e la rivoluzione nel calciomercato del 1984, quando la Serie A cambiò per sempre
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso se lo merita, Inter e Roma duello vero
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 11 settembre 2001, le Torri Gemelle non fermano la Champions: si gioca Roma-Real
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, 4 nomi low-cost da schierare per la 4ª giornata
Newsticker
08/09 Figc, la Procura Coni respinge richiesta d’archiviazione per Malagò
07/09 Il trionfo di Kimi a Monza. La caduta delle ragazze del volley. Deludente pareggio tra Juve e Milan (1-1)
31/08 Scommesse, polemica sullo spot “True Data” della Serie A: l’Agenzia delle Dogane chiederà lo stop
31/08 Basta con questo calcio mercato! Vincono Inter, Como e Lazio
28/08 Europa League: la Juve trova due spagnole, il Milan due inglesi