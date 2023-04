Le pagelle di Milik: vaga per il campo fuori condizione. Un attaccante dovrebbe tirare...

La Juventus perde ancora, questa volta per 1-0 in casa del Sassuolo, e la risalita si fa ogni partita più complicata. Arkadiusz Milik torna per aiutare l'attacco bianconero ma non è ancora in forma per farlo davvero. Per la Gazzetta "dall'infortunio non è ancora lui" e poi scrive "vaga per tutto il campo e non entra mai in partita". Il Corriere dello Sport invece trae questa conclusione: "Deve recuperare la condizione". Meno critico Tuttosport: "Impossibile giudicarlo in qualità di punta, si abbassa e prova almeno a smistare qualche pallone spalle alla porta sulla metà campo". Poi la valutazione di BianconeraNews: "Dovrebbe raccordare tra il centrocampo e Vlahovic e alcune volte riesce a farsi trovare bene tra le linee, ma è sempre lento nella decisione e spesso viene sovrastato". Infine il giudizio di TMW: "In coppia con Vlahovic ma con licenze da trequartista. Si abbassa tanto, cerca il dialogo con il compagno di reparto. Ma a un attaccante si chiedono i tiri".

I voti

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

BianconeraNews: 5,5