Le pagelle di Pioli: chiude un 2023 da incubo a livello di derby, il suo Milan si scioglie subito

Peggio di così non poteva andare. Stefano Pioli chiude un 2023 con cinque derby persi consecutivamente e l'ultimo nel peggior modo possibile incassando cinque reti. "Cambiare tutto dopo 4 derby persi e perdere il quinto più nettamente dei precedenti fa male - scrive la Gazzetta dello Sport -. Invece della discontinuità, si è rivisto Mkhitaryan cavalcare in rete indisturbato e il Milan subire le transizioni, come nella stagione scorsa. A giudicare da ieri, il mercato e la nuova fisicità sono serviti a poco. Serve lavoro non drammatizzare il brutto tonfo, perchè martedì è Champions". "Il Milan dopo 5 minuti - scrive Tuttosport - si scioglie come neve al sole e, fatto ancor più grave, smette di giocare dopo il 3-1. Chiude, inutilmente passando al 4-2-3-1". Questa l'analisi di TMW: "Chiude un 2023 da incubo a livello di derby, con il peggiore sul piano del punteggio. Squadra incapace di pungere in avanti con continuità e in costante balia delle letali manovre nerazzurre".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 4

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4

Milannews.it: 2