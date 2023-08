Le pagelle di Pulisic: due gol in due partite, impatto migliore in A non poteva esserci

Due gol in altrettante partite in Serie A. L'impatto di Christian Pulisic col nuovo campionato è stato importantissimo. "Non farà la pubblicità delle palestre - scrive la Gazzetta dello Sport - ma comanda con tecnica e rapidità. Inizia e chiude l’1-0, libera Leao, duetta con Giroud. Super". "Due gol in due gare: se nelle amichevoli non aveva convinto, ora... E pensare che gioca pure in ruolo non propriamente amato". Questo il commento di TMW: "Non poteva esserci impatto migliore sulla Serie A per il trequartista americano: due partite, due gol, è già uomo squadra. I compagni lo cercano, lui si sacrifica e disegna calcio".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Milannews.it: 7,5