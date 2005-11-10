Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Milan, si rivede Pulisic: lo statunitense a Milanello, con lui anche Gimenez

Milan, si rivede Pulisic: lo statunitense a Milanello, con lui anche Gimenez TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
autore
Simone Bernabei
Oggi alle 10:51Serie A

Christian Pulisic è rientrato questa mattina a Milanello dopo le vacanze post Mondiale con i suoi Stati Uniti. Il giocatore, dopo i test medici di rito, inizierà a lavorare per ritrovare la condizione e per recuperare dalla micro-frattura al perone destro accusata nell'ultima sfida contro il Belgio per cercare di essere pronto per il debutto stagionale del Milan.

Con lui ci sarà anche Santiago Gimenez, attaccante messicano rientrato qualche ora prima dello statunitense e allo stesso modo alle prese con il recupero dal problema fisico alla caviglia accusato col suo Messico. Il tutto, ricordiamo, mentre la squadra di Ruben Amorim è impegnata nella tournée in Australia.

Segui tutte le partite della tua squadra a soli 9,99€. Attiva l’Offerta di TIMVISION con DAZN!
Fonte Antonio Vitiello
Articoli correlati
Galatasaray, spunta anche Pulisic: il Milan vuole blindare lo statunitense Galatasaray, spunta anche Pulisic: il Milan vuole blindare lo statunitense
Pulisic al bivio: rinnovo con il Milan in stand-by, in MLS c'è un contratto ricchissimo... Pulisic al bivio: rinnovo con il Milan in stand-by, in MLS c'è un contratto ricchissimo che lo tenta
Milan, su Pulisic il New York City non molla la presa. Il CEO: "Christian vuole giocare... Milan, su Pulisic il New York City non molla la presa. Il CEO: "Christian vuole giocare in MLS"
Altre notizie Serie A
Castro-Roma e Dovbyk-Bologna ora ufficiali, Alajbegovic va alla Juve: le top news... Castro-Roma e Dovbyk-Bologna ora ufficiali, Alajbegovic va alla Juve: le top news delle 13
Dopo Castro ecco anche l'annuncio di Dovbyk: il comunicato del Bologna UfficialeDopo Castro ecco anche l'annuncio di Dovbyk: il comunicato del Bologna
Parma, sfuma il Lugano per Mikolajewski: il polacco andrà in prestito al Lucerna Parma, sfuma il Lugano per Mikolajewski: il polacco andrà in prestito al Lucerna
Valdepeñas alle visite mediche con la Fiorentina: la foto del nuovo arrivo da Madrid... TMWValdepeñas alle visite mediche con la Fiorentina: la foto del nuovo arrivo da Madrid
Santiago Castro è della Roma, ci sono i comunicati. Prende la maglia numero 9 UfficialeSantiago Castro è della Roma, ci sono i comunicati. Prende la maglia numero 9
Bologna, da gennaio a oggi Holm ha cambiato idea sul futuro: l'ha già comunicato... Bologna, da gennaio a oggi Holm ha cambiato idea sul futuro: l'ha già comunicato al club
Gravina con Mancini: "Dovrei essere l'ultimo a difenderlo, ma si è pentito sinceramente"... Gravina con Mancini: "Dovrei essere l'ultimo a difenderlo, ma si è pentito sinceramente"
Fiorentina, attesa a breve una risposta da Jadon Sancho. C'è anche il Borussia Dortmund... TMWFiorentina, attesa a breve una risposta da Jadon Sancho. C'è anche il Borussia Dortmund
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente la Juve, finalmente Kolo Muani. Alajbegovic altro colpo per Spalletti, poi altri tre acquisti subito. Mancini, le scuse e la voglia di farsi perdonare attraverso le vittorie: per adesso tante parole e pochi fatti. La FIGC si gioca tutto
Primo piano
Immagine top news n.0 Dopo Castro ecco anche l'annuncio di Dovbyk: il comunicato del Bologna
Immagine top news n.1 Santiago Castro è della Roma, ci sono i comunicati. Prende la maglia numero 9
Immagine top news n.2 Juventus, definite le ultime formalità per Alajbegovic: i dettagli dell'operazione
Immagine top news n.3 Un mese di calciomercato estivo alle spalle, tutti gli affari già ufficiali in Serie A
Immagine top news n.4 Lecce, Banda è un caso. Trinchera: "Temiamo che sia accaduto qualcosa che non c'entri col calcio"
Immagine top news n.5 Inter, ecco John Stones! Il difensore inglese atterrato a Linate: "Sono felice"
Immagine top news n.6 Retroscena Cardinale: ha mandato un messaggio ad Amorim. L'indizio di mercato c'è
Immagine top news n.7 Niente Mondiale? Nessun problema: la FIGC è in attivo dal 2010 per 73,4 milioni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché il mercato dell'Inter non si può fermare al colpo Stones Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Juventus si è data un limite: perché è il dentro o fuori per Kolo Muani
Immagine news podcast n.2 Castro-Dovbyk è un doppio colpo che fa tutti felici: anche Gasp e le casse di Saputo
Immagine news podcast n.3 Milan, Juventus e Napoli hanno già in casa tre acquisti 'inattesi'
Immagine news podcast n.4 Fiorentina sempre più scatenata, ma che ne sarà di Kean? Ipotesi addio, ma a che prezzo?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 L'ex arbitro Minelli: "Giro di vite sul VAR per correggere solo gravi ed evidenti errori"
Immagine news Altre Notizie n.2 VAR, Minelli: "Giusto ridare centralità all'arbitro. Mai più un caso Bastoni"
Immagine news Altre Notizie n.3 Bucchioni: "Malagò poteva evitare questo tsunami. Stanno cercando in tutti i modi..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Castro-Roma e Dovbyk-Bologna ora ufficiali, Alajbegovic va alla Juve: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.2 Dopo Castro ecco anche l'annuncio di Dovbyk: il comunicato del Bologna
Immagine news Serie A n.3 Parma, sfuma il Lugano per Mikolajewski: il polacco andrà in prestito al Lucerna
Immagine news Serie A n.4 Valdepeñas alle visite mediche con la Fiorentina: la foto del nuovo arrivo da Madrid
Immagine news Serie A n.5 Santiago Castro è della Roma, ci sono i comunicati. Prende la maglia numero 9
Immagine news Serie A n.6 Bologna, da gennaio a oggi Holm ha cambiato idea sul futuro: l'ha già comunicato al club
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Palermo chiude il ritiro in Val Gardena. Tutto è pronto per il tour australiano: partenza il 3 agosto
Immagine news Serie B n.2 Benevento, spunta una rivale nella corsa a Cherubini: Il Las Palmas tenta il blitz
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, tiene banco la questione legata a Pompetti: escluso dall'amichevole col Paradiso
Immagine news Serie B n.4 Pisa, c'è Zanon. Ma alla Carrarese andranno solo soldi: per Bonfanti trattativa a parte
Immagine news Serie B n.5 Il Padova si assicura Dellavalle: arriva dal Torino. La formula del trasferimento
Immagine news Serie B n.6 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle venti formazioni di Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Si separano anche formalmente le strade di D'Angelo e Spezia: risolto il contratto
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2026-2027, il calendario completo del Girone A: Lecco-U. Brescia all'8ª
Immagine news Serie C n.3 Sambenedettese, per Toure c'è il ritorno al Teramo: si trasferisce in prestito
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2026-2027, 1ª giornata: nel Girone B c'è Reggiana-Ravenna. Nel C Catania-Inter U23
Immagine news Serie C n.5 Carpi, Bonzanini: "Salary cap rivoluzione culturale. Mercato? Siamo al 90%"
Immagine news Serie C n.6 Scotti lascia subito l'Avellino, ma solo per un prestito annuale. Va al Savoia in C
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cannes-Roma, Gasperini cerca ritmo e risposte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Karlsruher-Inter, prosegue la preparazione dei nerazzurri
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Standard Liegi-Juventus, Spalletti vuole alzare ritmo e intensità
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dopo due anni, Cox saluta il Parma. Firma con il Sassuolo: "Credo molto in questo progetto"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Piovani: "C'è da mantenere quanto già fatto. E semmai migliorarlo"
Immagine news Calcio femminile n.3 Un 'calcio' al movimento femminile: Appetiti (AIC) e l'ex senatore Nannicini sul decreto Sport
Immagine news Calcio femminile n.4 Papp nuova calciatrice del Sassuolo Femminile: "Voglio ritrovare il piacere di giocare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Parma Women, triennale per Tegan Bowie: l'attaccante arriva a parametro zero
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma Women, dal Kolding arriva Signe Christensen: accordo biennale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Uomo vero, allenatore che ha segnato un'epoca: la storia di Osvaldo Bagnoli Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi ha fatto brutta figura? Tutti noi ma per colpa solo loro…
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 30 luglio 1966, l'Inghilterra riporta il calcio a casa. Con un gol fantasma di Hurst
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, la scheda su Ricardo Mangas al Monza
Newsticker
29/07 Mancini: «Pentito di aver lasciato tre anni fa, adesso torniamo a far giocare bene la Nazionale»
29/07 FIFA, la nuova società commerciale voluta da Infantino scatena la protesta europea
28/07 Zidane nuovo commissario tecnico della Francia: «Era l’unica cosa che volevo»
28/07 Malagò: «Mancini ct, Ranieri dt e presidente Club Italia»
28/07 Il Tribunale dichiara il fallimento del Brescia di Cellino, 20 milioni di debiti