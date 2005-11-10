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Milan, si rivede Pulisic: lo statunitense a Milanello, con lui anche Gimenez
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Christian Pulisic è rientrato questa mattina a Milanello dopo le vacanze post Mondiale con i suoi Stati Uniti. Il giocatore, dopo i test medici di rito, inizierà a lavorare per ritrovare la condizione e per recuperare dalla micro-frattura al perone destro accusata nell'ultima sfida contro il Belgio per cercare di essere pronto per il debutto stagionale del Milan.
Con lui ci sarà anche Santiago Gimenez, attaccante messicano rientrato qualche ora prima dello statunitense e allo stesso modo alle prese con il recupero dal problema fisico alla caviglia accusato col suo Messico. Il tutto, ricordiamo, mentre la squadra di Ruben Amorim è impegnata nella tournée in Australia.
Fonte Antonio Vitiello
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