Le pagelle di Vecino: l'uomo dei gol pesanti. Bravo Sarri a trattenerlo a Formello

"Uomo dei gol pesanti, ne fa un altro. Il colpo di testa sporco, che passa la linea quel tanto che basta, evita di rientrare sotto nel primo tempo. Lampo isolato, ma tangibile". Matias Vecino conferma un vecchio adagio: quando tutto sembra andare per il verso sbagliato, basta affidarsi all'uruguaiano. Contro il Celtic rialza la Lazio dopo un primo tempo complicato e permette alla squadra di Sarri di giocarsela fino alla fine. "Poteva andare via, è rimasto. Era in ballottaggio, l'ha vinto. Si è inserito in area, ha segnato di nuovo un gol pesantissimo: deviazione ravvicinata ed efficace, permette alla Lazio di rialzare la testa dopo la sberla a inizio match. Di sostanza, di saggezza, anche quando deve prendersi il giallo", è il giudizio espresso da LaLaziosiamonoi, che sottolinea le tante sfaccettature della sua prestazione. Tanti 7, addirittura un 7,5.in pagella.

Tuttomercatoweb.com 6,5

La Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 7,5

Tuttosport 7

Lalaziosiamonoi.it 7