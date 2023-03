Le pagelle di Wijnaldum: gol unica nota lieta. Un uomo regalato agli avversari

La Roma cade in casa perdendo 4-3 contro il Sassuolo con Mourinho in tribuna squalificato. Diviso tra gol e una prova complica Gini Wijnaldum. La Gazzetta dello Sport definisce la sua prestazione "opaca" anche se "il ritorno alla rete dopo un anno e mezzo lo incoraggia". Il Corriere dello Sport lo reputa da insufficienza piena: "Il gol a tempo scaduto, il primo nella Roma non deve ingannare. Ha bisogno di giocare per ritrovare la condizione ma in questo momento è un uomo regalato all'avversario". Per Tuttosport la rete finale è "l'unica nota positiva" della sua partita. La descrizione della sua prestazione da parte di Vocegiallorossa: "Tanta volontà, tempi di inserimento ottimi e la brillantezza che ancora, per forza di cose, manca". Infine la valutazione di TMW: "Più seconda punta che trequartista per il numero di volte che lo si trova in area di rigore. Nella ripresa viene spostato in mediana a gestire il traffico di palloni. In pieno recupero segna anche il suo primo gol in giallorosso ma non basta per definire positiva la prestazione".

I voti

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 6

Vocegiallorossa: 6