Georgia, un giocatore di Serie A e uno di Serie B convocati da Sagnol

Saba Goglichidze e Georgi Kvernadze sono stati convocati dal ct della Georgia, Willy Sagnol, per le partite contro Spagna e Turchia in programma l'11 e 14 ottobre.

PORTIERI: Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori)

DIFENSORI: Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (KS Cracovia), Lasha Dvali (CSKA Sofia), Irakli Azarov (Shakhtar Donetsk), Luka Lochoshvili (Norimberga), Giorgi Gocholeishvili (Amburgo), Saba Goglichidze (Udinese), Iva Gelashvili (Panserraikos)

CENTROCAMPISTI/ATTACCANTI: Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Giorgi Kochorashvili (Sporting CP), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Étienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Kvernadze (Frosinone), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Giorgi Mikautadze (Villarreal)