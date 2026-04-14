Wijnaldum, basta con l'Arabia: a 35 anni non pensa al ritiro, ma vuole tornare in Premier

Georginio Wijnaldum sente la mancanza dell'Europa. Anzi, desidera fare ritorno in Premier League la prossima stagione, alla scadenza del suo contratto in Arabia Saudita questa estate con l'Al-Ettifaq. L'ex centrocampista del Liverpool dal 2016 al 2021 è passato anche dal Paris Saint-Germain e dalla Roma (dove ha faticato parecchio a imporsi, con 5 gol da spartire tra Parigi (38 presenze) e la Capitale giallorossa (23 apparizioni) prima di mettere piede in Medio Oriente.

Ma adesso, a 35 anni, l'olandese non escluderebbe un ritorno nel massimo campionato inglese secondo quanto riportato da Sky Sports UK. Proprio in Premier League Wijnaldum aveva trovato la sua massima espressione, con la maglia dei Reds ha sollevato in cielo 4 trofei (tra cui la Champions League), ma anche negli anni trascorsi a Newcastle ha fatto bene.

Nonostante l'età fissata sulla carta d'identità, l'ex PSV non prende ancora in considerazione il ritiro e ritiene di poter continuare a giocare ad altissimo livello. Con l'Al-Ettifaq vanta 14 gol e sei assist in tutte le competizioni questa stagione, ma è chiaro che per rendere realtà un ritorno l'atto II in Premier League tutto dipenderà dalle offerte che riceverà in estate. Ma risulta difficile credere che un club fisso in top-6 possa contattarlo.